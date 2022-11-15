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雅詩蘭黛23億買Tom Ford 設計師晉升億萬富豪

編譯季晶晶／綜合外電
美妝集團雅詩蘭黛宣布以23億美元買下Tom Ford同名品牌。(擷自官網)
美妝集團雅詩蘭黛宣布以23億美元買下Tom Ford同名品牌。(擷自官網)

雅詩蘭黛（Estee Lauder）周二宣布，同意以23億美元收購時尚明星Tom Ford的公司，這是今年精品業規模最大的交易，Tom Ford品牌的估值因此來到28億美元，使這位設計師在電影導演、藝術收藏家之外，又加上億萬富豪的頭銜。

這次收購主要是因為Tom Ford在美容業務的實力，包括雅詩蘭黛取得長期授權協議的香水、化妝品和護膚產品。Tom Ford的高端香水，如Black Orchid和Tuscan Leather，零售價超過100美元，是熱銷榜常客。

香水已成為雅詩蘭黛的業務重點，尤其是消費在疫情期間尋找小型奢侈品使高端香水出現意想不到的成長。雅詩蘭黛最近收購的香水品牌有Frederic Malle、Killian和Le Labo。

至於Tom Ford的時裝，雅詩蘭黛將授權給第三方，義大利集團Zegna。而自2005年以來一直取得Tom Ford眼鏡系列授權的Marcolin，將持續合作關係。

現年61歲的Tom Ford因20多年前掌舵Gucci、使該品牌重振活力而成為時尚界名人，他後來還編劇並執導《摯愛無盡》（A Single Man）廣獲好評。他將繼續留在該品牌直至2023年，儘管他在收購交易後會擔任什麼角色還不明朗。沒有Tom Ford之後，這個品牌能否保持吸引力，則是另一個問題。

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