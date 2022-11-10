金融時報：若中封鎖台 將對全球經濟構成每年2.5兆損失

圖為解放軍軍機今年8月7日在台灣周邊軍演。（美聯社）

英國 金融時報10日報導，美國警告歐洲國家，若在台灣發生衝突將引發重大經濟衝擊，根據委託研究報告指出，若中國封鎖台灣，將對全球經濟構成每年2.5兆美元的經濟損失。

金融時報曾報導，美國攜手英國擬定台灣衝突的應變計畫，最新報導指，國務院 和歐洲盟友夥伴分享，榮鼎集團（Rhodium Group）出具的研究報告，報告預估，若中方封鎖台灣，將產生每年2.5兆美元的經濟損失。

榮鼎集團為獨立研究機構，研究領域包含中國經濟、社會和政治發展；能源與氣候變遷；印度崛起與先進經濟的重構。

報告提到，台灣面臨最大衝擊，中國經濟也會受到廣泛打擊，連帶影響全球經濟，東南亞 將遭遇經濟重創；在產業部分，半導體供應鏈受到最大破壞。

此外，報告提到，一旦北京進犯台灣，中國的企業融資就會枯竭，嚴重衝擊全球經濟；中方身為發展中國家的經濟夥伴，這樣的衝擊會讓十幾個新興市場都陷入經濟危機。

據報導，華府正運用該報告向歐洲國家強調，台灣發生衝突對他們造成的劇烈影響。

兩位知情人士告訴金融時報，美國和歐洲已經開始討論要為可能發生在台灣的衝突預作準備。

此外，部分美國和歐洲的官員相信，對台灣衝突將構成全球經濟巨大損失的憂慮，有助於在「嚇阻中國」的議題上，爭取國際支持；他們以俄羅斯侵略烏克蘭為例，強調考慮突發狀況的必要性。

國務院和榮鼎集團均拒絕評論最新報導，國務院發言人表示，美國對台海和平有著持久利益，台海是國際關注的議題；美國會依據長期的「一個中國」政策支持台灣。

榮鼎集團不評論受國務院委託撰寫研究報告，另外預告榮鼎將很快公開發布一項針對台灣經濟狀況的報告。