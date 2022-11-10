通膨似已見頂 道指飆1200點

在10月消費者物價指數(CPI)提高了投資人對通膨已經見頂的希望後，美股創下2020年以來最大單日漲幅。美聯社

在10月消費者物價指數 (CPI)提高了投資人對通膨已經見頂的希望後，美股創下2020年以來最大單日漲幅。

道瓊工業平均指數上漲1201.43點或3.7%至3萬3715.37點，創走出疫情熊市以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲207.8點或5.54%至3955.94點，創2020年4月以來最大漲幅。那斯達克綜合指數飆升760.97點或7.35%至1萬1114.15點，為2020年3月以來最佳表現。

10月CPI僅上漲0.4%，同比上漲7.7%，為1月以來的最低年度漲幅，低於上個月的8.2%。根據《道瓊》的數據，經濟學家分別預計成長0.6%和7.9%。剔除波動較大的食品和能源成本，所謂的核心CPI本月上漲0.3%，同比上漲6.3%，也低於預期。

CPI報告發布後，美國國債殖利率 暴跌，10年期美國國債殖利率下跌約30個基點至3.824%，因為交易員押注Fed將放緩其全年對市場造成壓力的激進緊縮政策；2年期國債殖利率下跌超過29個基點至4.332%；1個基點等於0.01個百分點。美元是股市近期的另一個壓力點，兌一籃子其他貨幣創2009年以來最大跌幅。

Exencial Wealth策略師考特尼(Tim Courtney)表示：「利率仍在市場上主導一切。」「隨著今天的CPI數字下跌，市場現在非常清楚地押注他們認為利率升勢即將結束。所以那些對利率敏感的股票表現會非常非常好。」

受通膨上升和利率飆升打擊最嚴重的科技股領漲。亞馬遜上漲12.18%。蘋果和微軟均上漲超過8.2%。Meta上漲10.25%。特斯拉 上漲7.39%。

半導體股也受到提振，Lam Research和Applied Materials均上漲超過11%。KLA上漲9.1%。

10日的漲勢重新點燃了從10月中旬開始但最近幾周停滯不前的反彈走勢。道指觸及8月以來最高點，史指升至3900點以上，這一直是市場的關鍵阻力。

另一個與股票市場連動的數據：30年期固定利率房貸平均利率從9日的7.22%暴跌60個基點至6.62%。

這與新冠疫情開始時的創紀錄跌勢相吻合，但利率仍是2022年初的2倍多。

《Mortgage News Daily》營運長格拉漢(Matthew Graham)表示：「這是至今利率已經上漲的最佳論據，但需要下個月的CPI才能獲得最後證實。」他也表示，利率並沒有脫離險境。由於美國和海外仍存在大量經濟不確定性，因此不太可能大幅走低。

大宗商品也隨美股上漲。布蘭特原油上漲0.9%。美國西德州中質原油(WTI)上漲0.6%。

金屬上漲多個百分點，最大贏家是鈀金和鉑金，分別上漲5.7%和5.6%。現貨黃金上漲2.8%，而美國黃金期貨上漲2.5%。白銀上漲3.1%。

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分析師拉奇(Rod Lache)在報告中表示，「到目前為止，GM一直是該行業供需緊張的巨大受益者。」「但現在似乎無可避免地出現重大的負面轉變：二手車以舊換新價值年初至今下降了15%，並且可能進一步下降；年初至今，汽車貸款利率上漲約150個基點至約6%，短期內可能還會再上漲200個基點，隨著生產的改善快於銷售，庫存已經開始緩慢增加。」

此外，根據Wolfe Research的數據，在10月CPI報告弱於預期之後，美股可能會繼續上漲，但不要指望Fed會很快改變方向。

分析師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道：「我們不會對近期強勁反彈走勢感到驚訝，包括史指上漲至200日移動均線4050-4100區間。」「然而，今天的CPI報告並沒有讓我們改變看法，即聯邦公開市場委員會(FOMC)最終會將聯邦基金利率上調至5%-6%之間，並且明年將出現需求驅動的衰退。」

特斯拉不再是WedBush的首要投資標的，責任可以歸咎於它的老闆。

分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，這家電動車製造商仍然擁有強大的動能，但馬斯克(Elon Musk)收購推特損害了其聲譽，他稱之為「推特大災難」。

他說，「更令人擔憂的是，這種推特『錢坑』的情況永遠不會結束，並且會繼續占用馬斯克原本專注於特斯拉的金錢、時間和注意力。」