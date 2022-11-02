無聲離職害美國生產力下滑？克魯曼：是有聲離職

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

過去一年半來，新冠肺炎疫情攪亂美國經濟，導致美國勞動力大洗牌，異常多的勞工辭去現職，追求更好的工作。有一陣子，美國成為「辭職者的國度」。

2008年諾貝爾 經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄指出，美國人有信心辭去工作、追求新的機會，是好事一樁。不過，隨著疫後經濟情況恢復常態，辭職人數也從異常高的水準降了下來，連帶使工資增幅趨緩，儘管目前增速仍太快，與聯準會（Fed）2%的通膨目標不搭調。

但克魯曼表示，2022年有個怪現象：美國勞工生產力（即勞工每小時產出）走下坡，與此同時，今年來聘僱成長強勁，但實質國內生產毛額（GDP）成長疲軟。合起來看，他形容這現象「不正常」，畢竟科技仍在進步，而非退步，企業投資也一直讓勞工有更有資本財可運用。那麼，生產力為何不增反減？

一些分析師把生產力下滑歸咎於「無聲離職」（quiet quitting），也就是某種「在職摸魚」流行病。

但克魯曼較認同經濟學家Adam Ozimek的看法：其實不是「無聲離職」造成生產力降低，而是真的離職使然。克魯曼說，他不認為現在職場上的摸魚行為比以前更猖獗，但員工流動率確實異常的高，又必須讓新進人員儘速上手，在這種情況下，生產力大受影響是難以避免的。

如果這種分析正確，離職率下降應可為抗通膨帶來雙重助益。一來，離職率降低有助於降低工資壓力；二來，久而久之離職率下降也會使經驗不足的勞工人數減少，那將使生產力停止走下坡，甚至在一切塵埃落定後，使生產力為之一振。

但美國目前尚未走到那個地步，1日美國勞工部 公布的數據顯示，9月民間企業離職率為2.9%，雖比去年11月的3.4%下滑，但仍高於疫前的2.5%。所以，美國勞動市場儘管逐漸降溫，但目前仍然「過熱」。