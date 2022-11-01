美股早盤開高走低 投資人靜候Fed會議結果

美股三大指數1日早盤在平盤遊走，聯準會（Fed）已展開11月的決策會議，市場正觀望預期Fed官員決策結果。路透

美股1日早盤開高走低，道瓊工業指數 挫跌58點，聯準會（Fed）已展開11月決策會議，投資 人靜候Fed於2日（台北時間3日凌晨）公布的會議結論。

道瓊工業指數1日早盤下挫0.18%，標普500及那斯達克指數分別跌0.17%及0.28%，費城半導體指數走高0.33%，台積電ADR漲逾1%。

Fed已展開11月的決策會議，許多人預期官員在會後將宣布升息3碼（75個基點）。投資人也將緊盯Fed政策聲明及主席鮑爾在記者會上的說辭，以尋找Fed將放緩其貨幣緊縮步伐的訊號。

一些交易員並表示，未經證實的報導指出北京可能將拋棄其清零政策，也提振投資人信心。Vital Knowledge公司的Adam Crisafulli說：「中國仍然是世上最不討喜的市場之一，股票指數處於多十年來的低位，若實施更實際的防疫措施，未來幾季仍有更多上攻空間。」

製藥大廠輝瑞（Pfizer）上季營收 達226.4億美元，擊敗市場預期，每股盈餘（EPS）1.78美元，並上修全年獲利展望，帶動股價1日早盤勁揚逾3%。叫車巨擘Uber（優步）公布的上季營收也超預期，且整體訂單量猛增，鼓舞股價在早盤狂飆15%。