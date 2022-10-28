道指漲逾800點 1年來連升4周

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌6.8%，但美股大漲。路透

在經濟數據顯示通膨放緩和消費者信心穩定後，即使亞馬遜股價暴跌，但美股大漲。

道瓊工業平均指數收高828.52點或2.59%至3萬2861.8點。史坦普500指數上漲93.76點或2.46%至3901.06點。那斯達克綜合指數上漲309.78點或2.87%至1萬1102.45點。

以周線來看，主要股指漲幅明顯。這是道指連續第四周上漲，為2021年11月結束連續五周走升來首見。道指本周上漲5.7%，是5月以來最佳單周表現，可望創下1976年1月以來的最佳單月。

史指和那指本周分別上漲3.9%和2.2%。

本周股市高度震盪，因為投資 人在微軟、Alphabet和Meta業績和財測疲弱後拋售科技股，轉而投資對經濟敏感的股票 ，如果美國經濟能夠避開衰退，這些股票將受益。

與此同時，投資人對本周公布的數據證明通膨可能正在放緩抱有希望，增加了Fed可能擺脫11月會議後升息3碼(75基點)趨勢的樂觀情緒。

Verdence投資長霍曼(Megan Horneman)說，「通膨數據的確沒那麼糟糕。」財報不是很好，但也不是很糟糕，「在正好處於中間位置時，反而有助於股市。」

在27日公布上季營收 低於預期並發布令人失望的第4季銷售財測後，亞馬遜暴跌6.8%。

蘋果收漲7.56%，其上季iPhone營入雖低於預期，但單季獲利和營收超過華爾街預期，並顯示全球對其高端硬件的需求仍然很高。這是2020年4月以來蘋果股票單日最佳表現，在道指中表現次於英特爾10.66%的漲幅。

Infrastructure Capital Management CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，蘋果和英特爾等其他表現更積極的公司，在某些人認為特別動盪的科技業中為投資人提供了立足點，隨後推升了以科技股為主的那指。他表示，石油巨頭雪佛龍和埃克森美孚分別上漲1.17%和2.74%，這兩家公司開盤前公布財報超出預期，也提振了市場。

他說，「如果你願意的話，蘋果的確是大型科技股中唯一的一顆明星。」「這是個獨特的市場，壞的很糟，但好的很好，所以，相對而言，它非常特別。」

9月核心個人消費支出(PCE)物價指數環比上漲0.5%，同比上漲5.1%，仍處於高點，但基本符合預期，市場得到提振。這是Fed首選的通膨指標。數據顯示，個人支出成長0.6%，超過預期。

12月咖啡期貨​下跌5.1%至每磅169.8分，一度觸及2021年7月以來的最低點167.75分。交易員認為巴西作物前景正在改善，全球經濟疲軟可能會削弱需求。

本周咖啡收跌11.05%，為2020年9月以來最大單周跌幅。

華爾街可能擔心迫在眉睫的衰退，但對經濟影響最大的股票之一仍處於火熱狀態。

開拓重工本周上漲15.3%，為2009年以來表現最好單周。這部分歸功於強勁的第3季財報，該機械公司在調整後的獲利和營收方面超過華爾街的預期，還對第4季給出了樂觀的財測。

在令人失望的財報後，Edward Jones調降了Meta的評級， 從買入降至持有。

該公司表示，這家科技巨頭的虛擬世界支出計畫比預期來得的要大。引發人們對投資回報需要多長時間的擔憂。

不過至少Edward Jones的確看到一些潛在的利多。它認為該公司仍可倚賴廣告收入，這個本財報季涉及其總體營收的熱門話題可望在2023年底重返成長。

雖該公司營收超越預期，但每股獲利低於預期，本周市值因而縮水逾20%，今年來股價跌幅達70%。