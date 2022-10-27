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瑞信大整頓 宣布裁員9000人 股價應聲大跌

編譯湯淑君／綜合外電
瑞士信貸集團飽受醜聞、財務危機謠傳所苦。(圖／經濟日報提供)
瑞士信貸集團飽受醜聞、財務危機謠傳所苦。(圖／經濟日報提供)

飽受醜聞、財務危機謠傳所苦的瑞士信貸集團（Credit Suisse）27日宣布大規模整頓計畫，將向沙國等投資人籌資40億瑞郎（41億美元）、裁員9000人，並且把投資銀行部門分割出去，營運重心轉向財富管理。瑞信股價應聲大跌。

這家瑞士規模第二大的銀行27日宣布，計劃年底前裁員5%，或2,700人；預計2025年底前，總員額將縮減9000人，減為4.3萬人。屆時，成本基礎也將降低15%，或25億瑞郎。瑞信並公布，第3季淨虧損40.34億瑞郎（40.9億美元），遠超出分析師估計的5.679億瑞郎虧損。

瑞信也打算把投資銀行的資本市場與顧問業務分割出去，更名為CS第一波士頓（CS First Boston），新公司將由前花旗交易好手柯雷恩（Miachael Klein）領導，他的中東人脈關係雄厚。「第一波士頓」本是美國一家投資銀行，多年前被瑞信買下。

瑞資也提增資計畫，計畫發行新股及權證，向投資人籌資40億瑞郎。沙烏地國家銀行可能投資15億瑞郎，在瑞信持股比重提高到9.9%，成為第二大股東。

此外，瑞信同意把一大部分證券化產品事業賣給美國投資集團品浩（PIMCO）和阿波羅（Apollo），以降低對高風險資產的曝險。瑞信將成立「資本釋出單位」，即金融圈所謂「壞帳銀行」（bad bank），協助脫售低報酬、非策略性事業。

投資人對上述計畫喝倒彩，瑞信股價在蘇黎世27日早盤暴跌16%，今年來股價已腰斬。Vontobel分析師范迪提說，瑞信重建信譽還有漫長的路要走，需要時間才會出現成果。

瑞信的信譽承受一連串打擊，過去十年巨額交易損失、高昂官司和解費、高階主管出走等負面消息不斷。去年因美國家族避險基金Archegos破產而損失55億美元，另受英國融資公司Greensill Capital倒閉連累，本月甚至爆出財務出狀況傳聞，觸動股價崩跌，逼得瑞信出面向投資人和員工信心喊話。

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