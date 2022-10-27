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地緣政治緊張 美晶片商美滿電子裁減中國研發團隊

中央社上海27日綜合外電報導
矽谷晶片製造商美滿電子科技公司表示將裁汰若干在中國的研發團隊人員。（擷自Marvell官網）
矽谷晶片製造商美滿電子科技公司表示將裁汰若干在中國的研發團隊人員。（擷自Marvell官網）

美國矽谷晶片製造商美滿電子科技公司（Marvell Technology Group Ltd.）今天表示，公司在中國的研發團隊將裁汰若干人員，這是美滿電子的全球研發投資調整計畫一環。

美滿電子科技的企業行銷副總裁基根（Stacey Keegan）以書面回覆路透詢問指出：「在中國，我們的研發投資將聚焦在當地客戶和中國市場。」

「這次的重整中，我們多個事業部門和單位宣布調整他們的全球定位戰略，從而導致中國職務的裁汰。」

美滿電子科技並未具體說明這次裁員所影響的員工人數。

中國專門追蹤半導體產業動態的媒體愛集微（iJiwei），昨天深夜引述匿名業界消息人士說法報導，美滿電子科技計畫大幅裁汰在中國的研發團隊。

根據愛集微的資訊，美滿電子科技在中國一度有1000名員工，其中上海的研發中心約有800人。

美滿電子科技這項舉措，適逢晶片製造商準備迎接全球需求放緩的情勢。

韓國三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）今天表示，受到需求疲軟影響，季度獲利大幅衰退31%，並預測這樣的狀況將持續至2023年初。

美滿電子科技傳出裁員消息前，華府已經頒布更嚴格的晶片禁令，實際禁止美國設備製造商供應給中國的先進晶片製造商。

在地緣政治緊張下，若干美國公司已縮減在中國的研發業務。

美國晶片製造商美光科技（Micron Technology Inc）今年1月以投資重點轉移為由，關閉旗下位於上海的動態隨機存取記憶體（DRAM）研發中心。

晶片 投資 裁員

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