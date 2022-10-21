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美股何時觸底回升？分析師：注意五種「投降」訊號

編譯湯淑君／綜合外電
在聯準會（Fed）升息循環只走到半途、俄烏戰爭不確定性因素仍在發酵、金融市場壓力日增、企業主管和民眾悲觀看前景之際，期待美股強彈似乎是奢望。 路透
在聯準會（Fed）升息循環只走到半途、俄烏戰爭不確定性因素仍在發酵、金融市場壓力日增、企業主管和民眾悲觀看前景之際，期待美股強彈似乎是奢望。 路透

美股標普500指數年初至今已摔落23%，許多投資人摩拳擦掌等待時機進場撿便宜，但美國10年期公債殖利率升破4.25%，是全球金融海嘯以來首見，卻又提醒市場人士切莫與聯準會（Fed）作對。究竟什麼時候才能確定美股將止跌回升？

財經網站MarketWatch報導，Fundstrat研究主管Tom Lee表示，在Fed升息循環只走到半途、俄烏戰爭不確定性因素仍在發酵、金融市場壓力日增、企業主管和民眾悲觀看前景之際，期待美股強彈似乎是奢望。

他認為，股市要止跌回升，必須先看到最後一波瘋狂的賣壓狂湧，讓空方筋疲力盡，才能搭好後市持續強彈的舞台。

換言之，就是要看到「投降」（capitulation）徵兆！

但他認為，所謂「投降」，未必是要「恐慌指數」（VIX）升破40，或美股再崩跌20%，或爆發某避險基金倒閉這類金融事件才算數。還有其他形式的「投降」，也可能強化投資人進場逢低承接的信心，為股市築起堅實的底部。

他指出，第一種是通膨「硬數據」投降，與近來顯示通膨下滑跡象的「軟數據」互相呼應。這可能促使Fed升息腳步減緩，不再每逢消費者物價指數（CPI）升幅比預期大，就準備升息3碼（0.75個百分點）。

第二種形式的投降，是Fed轉向對通膨抱持「更包容」的觀點，承認核心通膨有一部分反映供應鏈緊繃，並認清CPI組成項目中的居住/租金數據有嚴重的時間延遲。

第三種形式，是勞動市場也終於投降，亦即職缺數下降，工資上揚壓力也減輕（但他認為目前美國初領失業救濟金數據仍強，與這種情況並不相符）。

第四種是殖利率方面的投降，也就是在最近美債殖利率勁揚後，即使經濟數據尚未扭轉而Fed也還沒示意要轉鴿，固定收益多頭人士開始發現債市愈來愈吸引人，買盤湧現導致利率停止持續往上衝。

第五種是投資氛圍大致已經棄股投降。他說：「美銀（BofA）基金經理人調查顯示，機構投資人現在減碼（underweight）股票的程度，是逾20年來之最。」

結論是：「條條大路通往後市上漲。儘管投資人大多期待股市投降，還有其他另類的投降形式，也可推升資產價格。」

殖利率 投資 美股

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