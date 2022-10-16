以升息對抗通膨 Fed徒勞無功

鮑爾主導的Fed從未在對抗通膨的戰鬥中占上風。（歐新社）

沒有人期望Fed美聯儲能夠迅速遏制通膨。但在利率 快速調升7個月之後，Fed幾乎沒有發揮任何影響力。

根據對9月消費者物價指數(CPI)的觀察，現在的情況並沒有比3月好多少；Fed自3月起積極收緊貨幣政策。當時，整體CPI同比上漲8.5%。現在它上漲8.2%。

不包括波動較大的食品和能源類別的核心物價，一般被視為潛在通膨更可靠的指標，在9月達到6.6%的年增率，為1982年以來的最高水平。

金融市場研究公司 Fwdbonds首席經濟學者魯普基(Christopher S. Rupkey)寫道，「這份通膨報告是一場徹底的災難。」「代表無論Fed官員在做什麼，都完全沒有用。」

Fed已經加倍努力以任何必要的方式讓美國經濟中排除通膨，大規模升息 以抑制對商品和服務的需求。

然而，即使以前所未有的速度升息，但幾乎沒有跡象顯示物價會有所緩解。話雖如此，Fed仍決心繼續前進，押注美國強勁的勞動市場可以承受更高借貸成本的壓力。

投資 研究公司Toggle AI的CEO席拉格伊(Jan Szilagyi)：「Fed把這視為保持積極進取的藉口。」

高於預期的通膨報告是Fed政策制訂者在11月初會議前的最後一次主要經濟數據，幾乎保證會再次升息0.75個百分點。投資人現在預計連續第4次上漲75個基點的可能性為97%。

●「有點痛苦」

Fed正依靠其可用工具中最強大的一個來確保物價穩定：利率。這是一個割雞用牛刀的解決經濟難題方法。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)承認，借貸成本上升的廣泛影響將「給家庭和企業帶來一些痛苦」，但這只是對失業率上升和可能出現的衰退的委婉說法。

現在預示痛苦而不是讓通膨滲入消費者心理，已成為Fed的遁辭。Fed官員在最新公布的上次會議紀錄中強調，「採取行動降低通膨的成本可能超過採取太多行動的成本。」

換句話說，Fed寧願讓美國經濟陷入衰退，並可能拖累全球大部分經濟，也不願最終陷入通貨膨脹的漩渦。但與此同時，這意味著消費者同時承受著高物價和高借貸成本的痛苦。

很快，這種痛苦可能會因失業而加劇；Fed的說法是「勞動市場疲軟」。

Fed認為，強勁的勞動市場助長了通膨，以及一系列不受央行管轄範圍的因素，例如供應鏈中斷、烏克蘭戰爭，以及企業在成本下降的情況下仍保持高價。

雖然理想的結果將導致最低的失業和更低的物價，也就是可望不可即的「軟著陸」，但其可能性現在幾乎不存在。

PNC資深經濟學者蘭金(Kurt Rankin)說，「與其在『軟著陸』和衰退之間走鋼索，Fed現在面臨著扼殺經濟創造就業機會的潛力，而不僅僅是以抑制通膨的名義重新平衡勞動市場。」

●Fed是否已輸掉對抗通膨脹的戰爭？

到目前為止，Fed肯定沒有獲勝。但升息的影響可能需要幾個月的時間才能在實體經濟中體現出來。

或者，正如Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)在一次演講中所說：「到目前為止，由於貨幣政策收緊而導致的需求放緩只有部分實現。」

她指出，「緊縮政策的傳遞」，也就是「痛苦」，在房市中最為明顯。受Fed關鍵利率影響很大的房貸利率今年翻了一倍多。

平均30年期固定房貸利率10月已平均達6.9%，為20年來的最高水平。一年前這個比率才剛剛超過3%。

房地美首席經濟學者哈特(Sam Khater)說，「我們繼續在數據中看到兩個經濟體的故事。」「強勁的就業和工資成長使消費者的資產負債表保持正數；而揮之不去的通膨、衰退擔憂和住房負擔能力正在推動住房需求急劇下降。」

●不均衡的痛苦

災難性的CPI報告讓經濟學者和投資客認識到，數以百萬計美國人已經深深感受到，因為他們將更多收入花在食物和住所等基本必需品上。越來越多人依靠信用卡來應對通貨膨脹，隨著利率的攀升，信用卡的還款難度越來越大。

代表雜貨店物價的所謂「家庭食品指數」9月比去年同期上漲13%。占CPI數字三分之一的住房成本上漲6.6%，為30多年來最高。

RSM首席經濟者布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)寫道，即使房貸利率正在上升，但住房成本「簡直太過殘酷」，「無論正在醞釀中的核心通膨會如何緩解，它都不會導致租金下降。」

魯普斯基指出，Fed的升息可能在核心商品物價走軟方面贏得戰鬥，但在服務業物價上漲方面，Fed正在「輸掉這場戰爭」，「如今炙手可熱的通膨報告讓明年的經濟比以往任何時候都更接近衰退。」

有些人說，疫情時期的通膨問題太複雜了，無法用Fed的生硬工具來解決。

偏左派的Groundwork Collaborative政策集團首席經濟學者馬布德(Rakeen Mabud)說，「供應鏈瓶頸、動盪的全球能源市場和猖獗的企業牟取暴利，無法通過額外的升息來解決。」「現在該是鮑爾主席和Fed退場、讓國會介入的時候了。」