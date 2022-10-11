IMF再下修全球經濟成長 今年3.2%、明年2.7%

國際貨幣基金指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等挑戰，全球經濟成長放緩至2022年的3.2%，這是2001年以來最疲弱的成長情況。（美聯社）

國際貨幣基金（IMF）指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情 大流行等一系列挑戰，全球經濟成長從2021年的6%，放緩至2022年的3.2%，2023年更將下降至2.7%。這是2001年以來最疲弱的成長情況。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告指出，全球經濟正經歷一系列動盪挑戰。通貨膨脹 率處於數十年來高點、多數地區金融狀況趨緊、俄羅斯入侵烏克蘭 ，以及揮之不去的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行都嚴重影響經濟前景。

報告指出，貨幣與財政政策在疫情大流行期間提供前所未有的支持，但因為政策制定者企圖將通貨膨脹降至目標水準，導致需求降溫，越來越多經濟體處於經濟成長放緩或徹底緊縮狀態。

報告指出，全球經濟未來關鍵取決於貨幣政策的成功調整、烏克蘭戰爭進程，以及疫情大流行供應鏈進一步中斷的可能性，例如中國。

綜上所述，IMF將全球經濟成長從2021年的6.0%，下修至2022年的3.2%與2023年的2.7%。這是自2001年以來，除了全球金融危機與疫情大流行的急性期外，全球經濟成長最疲軟的時期。

2022與2023年經濟成長率預估分別較4月春季報告下修0.4與0.9個百分點；和7月份的調整報告相比，則分別下滑為0.0與0.2個百分點。

報告指出，這反映幾個最大經濟體的顯著放緩：2022年上半年美國經濟成長緊縮、2022年下半年換成歐元區，以及隨著房地產行業危機日益嚴峻，中國疫情爆發與封鎖時間拉長，全球約1/3經濟面臨連續2季負成長。

至於全球通貨膨脹趨勢，報告預估，全球通膨率將從2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，2023年有望下滑到6.5%，2024年有機會再下降至4.1%。

個別國家表現上，美國經濟將從2021年的5.7%，大幅下滑至2022年的1.6%與2023年的1.0%。2022與2023年通貨膨脹率分別為8.1%與3.5%；歐元區經濟成長也將從2021年的5.2%，下調至2022與2023年的3.1%與0.5%。今、明2年的通貨膨脹率則為8.3%與5.7%。

亞洲主要國家部分，中國經濟成長率從去年的8.1%，大幅下修至2022與2023年的3.2%與4.4%，今、明2年通貨膨脹預估值皆為2.2%；日本今、明兩年經濟成長率預估為1.7與1.6%，通貨膨脹率為2.0與1.4%。

至於受到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，今年經濟成長從去年的3.4%，大幅下滑至負35%，通貨膨脹率也從去年的9.4%，飆升至今年的20.6%；相較於烏克蘭，發動戰爭的俄羅斯影響較小，今、明2年經濟成長率預估為負3.4%與負2.3%，通貨膨脹率則為13.8與5.0%。