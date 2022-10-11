最大型買家一哄而散 美公債市場繁華不再

最大型買家一哄而散，美國公債市場未來可能還有更多苦難。路透

在規模23.7兆美元的美國公債市場，一些最大型的買家紛紛撤退，包括日本退休基金和壽險公司，以及外國政府和美國的商業銀行，當然還有聯準會 ，前幾周已將縮減資產負債表的速度提高到每月減持600億美元的政府債券 。

如果這些通常不會動搖的需求來源只有一兩家打退堂鼓，影響雖然引人注目，但可能不會拉響警報。但現在是所有人一窩蜂似地退縮，怎能不令人惴惴不安；更何況近幾個月來公債市場空前波動，流動性惡化，而且新債發行招標需求疲弱。

雖然公債今年的跌幅是至少1970年代初以來最大，但根據市場觀察人士，在穩定的新需求浮現之前，可能還有更多苦難發生。這對美國納稅人來說也是個壞消息，歸根結底他們要為借貸成本上升買單。

在華爾街有30多年債券交易經驗、現在是Mischler Financial董事總經理的Glen Capelo說：「隨著各國央行 和銀行總體而言都在退場，我們需要為美國公債找到新的邊際買家。目前還不清楚這會是誰，但我們知道他們對價格會敏感得多。」

當然，過去十年有許多人預測美國公債市場會大跌，但往往有買主（和央行官員）趁勢進入支撐市場。的確，如果聯準會如同部分人士所押注的改變鷹派政策，那麼上周美國公債的短暫漲勢可能才剛開始。

但分析師和投資人表示，鑒於通膨是數十年來最高，限制了央行短期內寬鬆政策的可能性，這次的情形可能大有不同。

來自聯準會的需求流失最多。在直到2022年初的兩年間，聯準會持有的債券組合增加逾一倍到超過8兆美元。根據聯準會估計，如果決策官員謹守目前的減持計畫，包括不動產抵押貸款證券在內的債券總額，可在2025年中之前降到5.9兆美元。

如果只有聯準會在減持債券，市場不會這麼擔憂。但避險成本急劇攀高基本上也促使東京大型退休基金和人壽保險公司退出此一市場。

而因聯準會持續升息抗通膨，日本9月干預外匯市場，升高外界對東京當局可能開始拋售美國公債以支撐日圓的揣測。

不只是日本，全球各國近幾周都動用外匯存底以捍衛本國貨幣。事實上，國際貨幣基金的數據顯示，新興市場的央行今年來外匯存底少了3000億美元。這意味頂多僅有有限的需求來自這一群對價格敏感的投資人，他們傳統上會將外匯存底的逾60%放在美元投資上。