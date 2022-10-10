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Fed官員拋出升息宜審慎的理由 他說須留意金融市場

編譯葉亭均／即時報導
聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）。（路透）
聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）。（路透）

在聯準會（Fed）上月宣告要以數十年來最快步調繼續升息來抑制通膨後，現在兩位Fed官員開始提出對升息應該審慎行動的理由。

聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）10日在芝加哥一場商業經濟學家研討會上演說，表示先前的升息加上預期進一步的升息，將以一種無法觀察到的方式讓經濟減速。她說，Fed可能會繼續升息並且把利率維持在較高水準，確保通膨率回落至Fed的2%目標，但她也提到預期通膨很快就會降下來的理由，這反過來可能暫時解除Fed把利率升到高於投資人預期水準的必要性。

布蘭納德說：「緊縮政策的積累效應要在經濟全面發揮影響並壓低通膨將需要時間。」「因為貨幣政策緊縮而讓需求放緩的情況，迄今只有部分實現。」

她表示，近幾個月來，美國整體金融狀況迅速緊縮，這代表借貸成本上升，而股票和其他資產的價值下降。這些情況可能會減緩投資、支出和就業。

布蘭納德還說，最近的消費者儲蓄數據顯示，美國家庭的財務緩衝能力可能低於先前的估計，這可能會在未來幾個月抑制消費。她表示，世界各地的央行正同時緊縮貨幣，海外需求疲軟可能會反過來影響美國，而政策的滯後效應可能會影響未來幾個月的經濟，「不確定性很高，我正密切關注前景的變化和全球風險」。

Fed自3月以來已升息3個百分點，為1980年代以來最急遽升息步調，9月的最近一次升息讓聯邦資金利率升至3%至3.25%，官員們預期會進一步升息，明年初之前將利率提高至4.5%以上。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）10日稍早表示，根據他目前對經濟的看法，央行在明年3月把利率留在略高於4.5%並暫停升息、接著評估經濟反應情況是合適的。

伊凡斯說：「我們的迅速升息已經加速我們到達這種限制性的立場」，警告關於過度升息將帶來「代價」。他也表示，「必須留意金融市場的波動性，以及它有可能對我們的限制性政策增添多少額外的限制」。

他說，金融市場當前情勢比不上2020年初疫情爆發後所引發的「極端」波動，但或許有一點接近2018年12月，當時市場對於量化緊縮和升息更加緊張。那一回，Fed的反應是暫停升息周期，伊凡斯說，「我們從那一次學到一些教訓」。

伊凡斯在10日稍後對記者表示，他擔心對於有關通膨比預期強的更多報告反應過度，「如果我們已經祭出如此多的升息，那會讓我們面臨一些過度激進反應的風險」。他說，即便如此，Fed若做出結論認為已把利率升得太高，理論上是可以降息的，但他不認為這樣的策略在實際上是容易執行的。

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