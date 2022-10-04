馬斯克收購推特成冤大頭？用簡單數學來看為何他買太貴

特斯拉執行長馬斯克計劃按照原先協議，以每股54.20美元價格收購推特，巴隆金融周刊認為，馬斯克買貴了。（路透）

特斯拉執行長馬斯克 現在願意按照原先協議，以每股54.20美元、整體440億美元的價碼收購推特 。巴隆周刊指出，馬斯克對推特的收購價太貴了，這位地表最有錢的人現在可能覺得，早知道就多等幾個月後再簽約。

當馬斯克4月提議以這個價格收購推特時，一些觀察人士想知道推特是否接受此一出價。 推特4月1日的股價 為39美元，但去年10月的股價一度達到68美元。

巴隆金融周報認為，如今看來，推特股東取得了一筆有利於他們的交易，因為馬斯克多付了一大筆錢。

自馬斯克揭露對推特的持股以來，標普500指數已下跌近17%，那斯達克綜合指數同期更挫跌22%，其中社群媒體公司跌得特別重。自4月1日以來，Meta股價大跌38%，而Snapchat母公司Snap的股價重挫71%。

在推特公司證實馬斯克將完成原定的收購計畫後，推特股價4日勁揚22%，收在每股52美元。

以每股54.20美元的收購價格去計算，馬斯克的出價幾乎是預估推特未來一年營收的八倍。相形下，Meta的股價營收比僅三倍，Snap則是3.6倍。

換言之，馬斯克的收購價碼，是推特主要競爭對手當前估值的兩倍多。若馬斯克出價與Meta、Snap股價營收比一致，較可能是以每股24美元的價碼來收購推特。

分析師先前擔心，若馬斯克成功退出這筆交易，推特股價會暴跌。如今情況卻相反，馬斯克將要試圖證明以合計440億美元來收購推特是合理的選擇。