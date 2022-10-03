我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

美最快本周宣布 對中國出口晶片技術實施新限制

巴菲特欽定接班人艾伯 花6800萬加碼波克夏持股

編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特欽定的波克夏執行長接班人艾伯花了6800多萬美元，加碼該公司股票。（路透）
巴菲特欽定的波克夏執行長接班人艾伯花了6800多萬美元，加碼該公司股票。（路透）

「股神」巴菲特欽定的波克夏執行長接班人艾伯（Greg Abel）29日（上周四）砸下6800多萬美元，買進該公司股票，這顯然是他自2018年擔任波克夏副董事長以來首次買進該股。

在周一提交證券交易委員會的申報資料裡，現年60歲的艾伯揭露，代表家族基金會買進168股波克夏A股。他的成本在每股40萬5000到40萬8000美元間。

他的買股時機可能拿捏得宜。波克夏的股票周一上漲1.7%，收紅在41萬3300美元。該股今年來下跌8%，表現優於標普500指數的大跌22%，但距離3月峰值已重挫24%，股價是帳面價值的大約1.3倍，低於五年均值的1.4倍。

Edward Jones分析師Jim Shanahan最近將波克夏評等由「持有」上調到「買進」，理由是估值變低，已自2022年峰值下滑。

在此之前，艾伯持有的波克夏股票很少。根據申報資料，他先前擁有5股波克夏A股和2363股B股。

外界一直揣測，艾伯8月將波克夏海瑟威能源（BHE）的1%持股賣回給公司後，拿到8.7億美元現金，應該會買進波克夏股票。他曾是BHE執行長，1%的持股大多來自他20年前加入BHE前身MidAmerican Energy時獲得的股票選擇權。

這筆交易可能可以開始解決股東先前的疑慮：執掌波克夏龐大非保險事業的艾伯並非該公司司主要持股人，迥異於對波克夏很重要的持股文化。92歲的巴菲特持在過去16年捐出半數持股做慈善後，現在握有大約16%的的經濟權益。

艾伯過去三年都拿到1,900萬美元的年薪，他的薪酬由巴菲特決定。波克夏和幾乎其他所有大公司都不一樣，不發放股票給高階主管做為酬勞，因為巴菲特覺得股票是珍貴商品，主管必須像其他人一樣到公開市場買股。

波克夏 股票 巴菲特

上一則

財經簡訊

延伸閱讀

摩根大通分析師：別只為了跟進巴菲特而買西方石油

摩根大通分析師：別只為了跟進巴菲特而買西方石油
股神後繼有人？巴菲特長孫媳 到小摩的這個部門任職

股神後繼有人？巴菲特長孫媳 到小摩的這個部門任職
隔一周 巴菲特再出脫比亞迪股 減持172萬股

隔一周 巴菲特再出脫比亞迪股 減持172萬股
量化基金加碼波克夏 逾9億美元

量化基金加碼波克夏 逾9億美元

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
美國30年期固定房貸利率的平均值，在9月下旬攀升到6.7%，站上逾15年新高。 （路透）

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

2022-09-30 18:27
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57

超人氣

更多 >
8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值
聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人