巴菲特欽定接班人艾伯 花6800萬加碼波克夏持股

巴菲特欽定的波克夏執行長接班人艾伯花了6800多萬美元，加碼該公司股票。（路透）

「股神」巴菲特 欽定的波克夏 執行長接班人艾伯（Greg Abel）29日（上周四）砸下6800多萬美元，買進該公司股票 ，這顯然是他自2018年擔任波克夏副董事長以來首次買進該股。

在周一提交證券交易委員會的申報資料裡，現年60歲的艾伯揭露，代表家族基金會買進168股波克夏A股。他的成本在每股40萬5000到40萬8000美元間。

他的買股時機可能拿捏得宜。波克夏的股票周一上漲1.7%，收紅在41萬3300美元。該股今年來下跌8%，表現優於標普500指數的大跌22%，但距離3月峰值已重挫24%，股價是帳面價值的大約1.3倍，低於五年均值的1.4倍。

Edward Jones分析師Jim Shanahan最近將波克夏評等由「持有」上調到「買進」，理由是估值變低，已自2022年峰值下滑。

在此之前，艾伯持有的波克夏股票很少。根據申報資料，他先前擁有5股波克夏A股和2363股B股。

外界一直揣測，艾伯8月將波克夏海瑟威能源（BHE）的1%持股賣回給公司後，拿到8.7億美元現金，應該會買進波克夏股票。他曾是BHE執行長，1%的持股大多來自他20年前加入BHE前身MidAmerican Energy時獲得的股票選擇權。

這筆交易可能可以開始解決股東先前的疑慮：執掌波克夏龐大非保險事業的艾伯並非該公司司主要持股人，迥異於對波克夏很重要的持股文化。92歲的巴菲特持在過去16年捐出半數持股做慈善後，現在握有大約16%的的經濟權益。

艾伯過去三年都拿到1,900萬美元的年薪，他的薪酬由巴菲特決定。波克夏和幾乎其他所有大公司都不一樣，不發放股票給高階主管做為酬勞，因為巴菲特覺得股票是珍貴商品，主管必須像其他人一樣到公開市場買股。