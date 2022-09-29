蘋果拖累大盤 史指今年新低

由於一家重要投資銀行調降了蘋果過去曾在熊市中表現出色的股票，蘋果股價收盤下跌4.91%。美聯社

美股恢復2022年的拋售走勢，將史坦普500指數 推至今年新低，因為人們擔心經濟衰退不會阻止聯準會(Fed)升息 。

拋售面十分廣泛，由蘋果公司領頭，由於一家重要投資銀行調降了這支過去曾在熊市中表現出色的股票，蘋果股價收盤下跌4.91%。

史指下跌78.57點或2.11%至3640.47點，創下今年收盤新低。盤中一度跌至盤中新低3610.4點，這也是2020年以來的最低盤中水平。

與此同時，道瓊工業平均指數暴跌458.13點或1.54%至2萬9225.61點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌314.13點或2.84%至1萬737.51點。

29日的跌勢讓主要股指本周可望收跌，也是6月以來最糟單月走勢。那指領跌，全月下跌9.1%，而道指和史指分別下跌7.3%和8%。

自疫情開始以來，2022年的熊市抹去了史指大部分漲幅，目前僅較疫情前的收盤低點3386高出6.9%。

前一天美股普遍上漲，因為英格蘭銀行宣布將購買債券以幫助穩定其金融市場和暴跌的英鎊。最近幾天，英鎊兌美元匯率跌至歷史新低。

瑞銀策略師海菲爾(Mark Haefele)在報告中寫道，「我們仍然懷疑28日的平靜情緒是否代表了近期波動性或避險情緒升高的時期結束。」「若要更持續的反彈，投資人需要看到令人信服的證據證明通膨正在得到控制，從而使Fed變得不那麼鷹派。」

10年期美國國債殖利率 反彈至約3.749%。前一天在短暫突破4%後創下2020年以來的最大單日跌幅。

強於預期的初請失業金人數報告無助於市場情緒。因市場認為Fed將繼續升息以對抗通膨而不擔心這會損害勞動市場。

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)接受CNBC專訪時表示，利率尚未受到限制，並表示要降低通膨還有更多工作要做。

她說，「通膨率仍處於40年來的最高水平。所以現在的討論重點必須是我們必須做的，該做些什麼才能恢復物價穩定。因為如果沒有一個健康的經濟，隨著時間的過去就不會有好的勞動市場，除非我們能夠穩定物價。」

梅斯特表示，在升息方面，她的目標可能「略高於Fed官員的平均水平」，理由是通膨持續存在，「如今甚至還沒有達到基金利率的限制範圍內，所以沒錯，我們今年已經將基金利率調升了3個百分點，但看看通膨還有多高。」

9月不辜負其出名的負面聲譽。根據Stock Trader's Almanac的數據，這是1950年以來史指表現最差的一個月，平均下跌0.5%。其他月份都沒有平均下跌。本月至今，史指下跌了8.5%。

根據歷史數據，10月平均上揚0.8%，這對於任何特定月份來說都是正常。然而，由於歷史崩盤的名聲，10月仍然讓許多交易者感到不安。

Vital Knowledge策略師克里薩富利(Adam Crisafulli)表示，正如28日的大跌所呈現的，交易員變得越來越悲觀，「陰霾又再回歸，而且比以往更糟。」「一系列因素導致29日萎靡不振，包括非常火熱的德國CPI、Fed和歐洲央行更加鷹派的言論、一些可怕的財；在談到災難性的英國財政方案時，特拉斯政府的挑釁語氣，還有每周申請失業金人數回落到20萬人以下等等。」

他補充說：「賣家在28日休息了一下，但今天已經恢復功力，而且看不到多頭試圖捍衛。」