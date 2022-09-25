電動車電池回收市場膨脹快 南韓業看好海外擴張之路

Sung Eel HiTEch（圖）和Sebit Chem等電動車電池回收商料將擴展海外業務。(取材自官網)

英國金融時報報導，在全球爭奪電動車 用金屬之際，瞄準海外擴張的大型南韓 電池回收商，例如分別在7月底和8月初掛牌上市的Sung Eel HiTEch和Sebit Chem，上市募資案表現不俗，股價上漲超過兩倍多，在南韓低迷股市裡成為罕見亮點。這個月底，南韓第二大電池分離器製造商WCP也將上市，募資金額4320億韓元（約3億美元）。

南韓擁有全球最大10家電池製造商裡的三家，LG新能源、三星SDI、SK On，這使得電池回收商可以輕鬆獲得電池製造的廢料，並找到客戶購買回收原料。

根據金融時報，SungEel和Serbit上市都被超額認購，超額認購率高於全球第二大電動車電池製造商LG新能源，後者今年1月IPO籌資12.8兆韓元，是南韓最大IPO案。

SNE Research預測，2020年全球電動車電池回收市場的規模估計是4000億韓元（3億美元），到2030年將成長到21兆韓元。主要是歐盟和美國通過強大的立法來支援回收，以確保戰略礦物的供應。

藉大量二手可攜式電子產品而發展出回收專業知識，並成為全球最先進舊鋰電池回收和處理商的SungEel，打算運用IPO募集到的資金，2024年時將產能增加到三倍。它在全球有九家回收廠，除南韓的三家外，其餘分布中國大陸、印度、馬來西亞和東歐。

美國總統拜登的通膨削減法（IRA）料將嘉惠南韓電池回收商，IRA旨在讓當地汽車 製造商與中國大陸的供應鏈脫鉤。

SK On與福特汽車7月成立了78億美元的合資企業，要在美國興建三座電池廠。現代5月宣布投資55億美元，在喬治亞州建造首座電動車專用工廠和電池製造設施。LG新能源和通用汽車今年稍早已宣布投資26億美元建第三座廠，這是雙方在密西根州合資企業的一部分。

分析師預計，南韓電池回收公司會逐步擴展海外業務，以便更接近西方國家電池製造商的工廠。