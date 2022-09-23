我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

俄羅斯持續入侵烏克蘭 聯合國安理會成員「強力譴責」

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

編譯洪毅／綜合23日電
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

聯準會21日再次升息三碼，但是在如此貨幣緊縮的政策前，全球「現金為王」的趨勢為2008年金融風暴以來罕有，連黃金當前也難受青睞；而聯準會迅猛升息，將讓全球市場及經濟更像一隻高速飛行的無頭蒼蠅，不知會撞向何方。

美國銀行(Bank of America)策略師團隊近期發布的報告指出，投資人的情緒「毫無疑問地」是2008年以來最低盪的時候；曾經對前景充滿希望的高盛(Goldman Sachs)策略師團隊，現在也在報告中說，如今前景「異常混沌」。

截至本月21日的當周，全球市場出現湧入現金的其他資產外流，例如股票基金流出78億元，債券基金流出69億元，當中政府債的流出規模為1920年代以來首見；市場甚至開始脫手黃金，流出4億元，而現金則流入303億元。

在股市的部分，歐洲股票基金已連續32周外流；美股則是過去六周以來第五周下跌，至21日當周，高市值企業股票依然呈現流入，但是價值股、成長股、中小企業的股票全面外流。

高盛策略師團隊表示，絕大多數客戶認為，經濟衰退的「硬著陸」前景已不可避免；固然投資人過於悲觀的可能性依然存在，經濟衰退仍不一定會發生，但目前如通膨、經濟成長率、企業營收、資產價值等預測高低落差甚大，前景異常混沌。

美銀策略師團隊則指出，除金融市場緊縮之外，市場還面臨地緣政治緊張，經濟成長勢頭減弱等多重壓力，況且聯準會的態度表明，儘管當前市場恐慌程度愈發類似2020年3月新冠疫情爆發初期，但這次不會有人出手相救。

美銀策略師還說，聯準會升息的影響要數個月的時間才能顯現，當發現貨幣緊縮過度時早已為時已晚；「我們認為，這就像是開著時速75哩的車，卻不知道路何時會轉彎向何方，一場意外恐怕很難避免。」

財政部長葉倫在華府談到，拜登政府決心遏阻通膨並提振經濟。(Getty Image...
財政部長葉倫在華府談到，拜登政府決心遏阻通膨並提振經濟。(Getty Images)

股票 聯準會 升息

上一則

日出手干預並未改變日圓走貶主因 但子彈充足應可維穩

延伸閱讀

高盛：日圓疲軟 旅日觀光客消費將較疫情前大增32%

高盛：日圓疲軟 旅日觀光客消費將較疫情前大增32%
從高盛到美銀 全球分析師紛紛看衰這地區股市

從高盛到美銀 全球分析師紛紛看衰這地區股市
黃金也瀕臨熊市 跌至近兩年低點

黃金也瀕臨熊市 跌至近兩年低點
鮑爾仍鷹 高盛上修Fed升息幅度預測

鮑爾仍鷹 高盛上修Fed升息幅度預測

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力