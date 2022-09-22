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好市多沒漲會員費 投資人不開心 巴隆說股價跌可逢低買

編譯季晶晶／綜合外電
好市多年營收首次突破2,000億美元大關，但沒調漲會員費，股價在盤後交易下跌。(路透)
好市多年營收首次突破2,000億美元大關，但沒調漲會員費，股價在盤後交易下跌。(路透)

好市多（Costco）上季銷售優於市場預期，年營收首度突破2,000億美元大關，顯示這家倉儲式量販店在高通膨環境下仍是消費者青睞的去處。

在截至8月28日的第4季，好市多公布淨利為18.7億美元或每股4.2美元，相較下，去年同期是16.7億美元或每股3.76美元。FactSet訪調分析師平均預估的每股盈餘是4.19美元。

上季營收成長15%至720.9億美元，優於分析師預估720.4億美元。同店銷售較一年前增加近14%，符合市場預期。

年營收首次衝破2,000億美元來到2,227.3億美元，比上年度的1,959.3億美元成長16%。分析師先前預估2,227億美元。

該公司在疫情期受惠良多，因消費者以大份量採買來減少外出次數，且其需求受到政府刺激政策的支撐。儘管通膨侵蝕消費者購買力，好市多也還是高人氣目的地。

但好市多的股價在周四盤後交易下跌2.6%，先前在正常交易時段下跌1.2%到487.17美元，部分原因是投資人在財報公布前已計入利多因素。好市多是少數每月仍提供銷售資訊更新的公司之一，所以沒能帶來太多驚喜，反而是獲利率下滑令人擔心。

Galanti說，好市多上季毛利率是10.1%，比一年前少74個基點。該公司因工資、大宗商品和運輸成本攀高，持續承受壓力。

也許最失望的是那些以為好市多會跟進沃爾瑪Sam's Club部門、宣布調漲會員費的投資人。會員費漲價將有助提升好市多微薄的利潤。

Galanti表示：「目前沒有調漲會員費的具體計畫。我們很滿意過去幾季營收和會員數的成長」。第4季會員續卡率創紀錄，會員費收入是13.3億美元。不過，Galanti說，會員費的問題「在於何時漲，而不是會不會漲」。好市多通常每五、六年調漲一次會員費，上次漲價是在2017年6月，部分分析師預測下次是2023年初。

根據巴隆周刊，好市多股價回檔不見得是壞事，這可能提供投資人逢低買進的機會。

好市多 營收 分析師

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