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鮑爾仍鷹 高盛上修Fed升息幅度預測

編譯季晶晶／綜合外電
在美國聯準會主席鮑爾周三釋出鷹派訊息後，高盛集團調高對聯準會升息幅度的預期。(歐新社)
在美國聯準會主席鮑爾周三釋出鷹派訊息後，高盛集團調高對聯準會升息幅度的預期。(歐新社)

聯準會主席鮑爾周三在記者會上釋出鷹派訊息之後，高盛集團（Goldman Sachs）以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊調高了對聯準會升息步伐的預測。

根據這些經濟學家撰寫的研究報告，高盛現在預期，聯準會11月會升息3碼、12月升息2碼、明年2月升息1碼，聯邦資金利率將升抵4.5%-4.75%，高於先前預測的4%-4.25%。

稍早，聯準會宣布連續第三次升息3碼，並暗示今年底之前不排除再升5碼。此一立場比經濟學家預期的更鷹派。此外，聯準會官員下修經濟成長預期，上調失業預測，一再提到會帶來痛苦的經濟成長放緩，但這是為了遏制自1980年代以來最嚴重通膨所需要的。

高盛說，影響2023年聯邦資金利率走勢的主要因素包括成長、招聘和通膨放緩的速度有多快。 「雖然兩個方向都存在風險，但我們認為，更可能的情況是需要更高的利率峰值以扭轉過熱，這比聯準會提前停止升息的風險大。」主要是聯準會是否願意放慢或停止緊縮，即使通膨率仍高到令人不安。

高盛還說，「雖然今天的目標有所變化，但這似乎是一次性調整，因為參與者提高了對短期名目中性利率的預期，以反映高通膨環境」。

巴克萊（Barclays）也調高對聯準會升息的預期，認為會在周三升息3碼的基礎上再升6碼，目標區間在明年第1季達到4.5%-4.75%的峰值。該銀行經濟學家撰寫報告說：「我們調高11月聯邦資金利率的預期到3碼（先前是2碼），再將12月調高到2碼（之前是1碼）。」

聯準會 升息 利率

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