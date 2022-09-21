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回購難阻跌勢 騰訊股價創近三年新低 市值蒸發逾5千億

記者黃雅慧／即時報導
中國網路巨頭騰訊控股21日股價創近三年來新低。新華網
中國網路巨頭騰訊控股21日股價創近三年來新低。新華網

中國互聯網巨頭騰訊股價創新低！21日港股開盤，騰訊控股開低走低，盤中股價一度跌至287.6港元，創2018年12月以來新低。截至午間修飾，跌幅達1.43%，股價報289.2元。較2021年峰值市值蒸發5,800億美元。此前，騰訊控股已投入23億元回購股票，顯示回購也難阻跌勢。

騰訊作為中國市值最高的公司，在過去一個月花了近 10 億美元回購股票，總計今年回購總額達到23 億美元。在大股東 Prosus NV 在 6 月底表示將逐步減持騰訊股份後，騰訊的回購股票步伐開始加快。據彭博計算，儘管騰訊在本月每日都會買入公司股票，但其股價已較 2021 年 1 月的峰值下跌逾六成，成為自那時以來全球市值蒸發量最大的股票。

綜合陸媒分析，騰訊股價下行可歸結兩層面，一個層面是騰訊近年業績走弱，基本面略顯疲態。根據騰訊控股近期披露的2022財年第二季財報顯示，騰訊控股的收入為人民幣1340.34億元，年減3%，毛利為578.67億元，年減8%；經營利潤為300.67億元，年減43%；淨利潤為186.19億元，年減56％，罕見地出現了營收、淨利潤雙降的局面，且連續4季淨利潤負增長。

另一可能受到恒生科技指數影響，導致股價出現較大跌幅。恒生科技指數在2021年2月18日創歷史新高11001.78點後，便進入大幅回調過程。21日午間休市，恒生科技指數最新值為3758.51點，1年半時間，較高位跌幅達65%。

股價 股票 利潤

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