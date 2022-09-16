「黑色星期三」陰影再現 英鎊摔落1985年來最低

美元升勢銳不可當，英鎊16日盤中貶破1.14美元，是1985年以來首見。路透

彭博資訊報導，隨著美國卯足全力升息打通膨，美元升勢銳不可當，英鎊連同其他主要貨幣貶勢不止，16日盤中貶破1.14美元，是1985年以來首見，表現比其他大多數G-10貨幣來得弱勢，勾起1992年「黑色星期三」恐怖的記憶。

1992年9月16日，德國央行 提高利率抑制通膨，德國馬克勁升，加上投機交易旺盛，使英鎊陷入「黑色星期三」匯率 危機，逼得英國 最後退出「歐洲匯率機制」（ERM）。

當年，英國央行曾斥資數十億美元買匯支撐英鎊，設法讓匯率保持在特定區間，但終究是徒勞無功之舉。市場強烈懷疑英國當局穩定匯率的能力，使投機客放膽狙擊英鎊。「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）1992年狙擊英鎊估計就大賺10億美元。

鏡頭拉回30年後的今天，政治、市場和外匯交易變化甚鉅，英鎊也不再釘住匯率區間，但英鎊再度掉入急遽貶值的漩渦，理由仍是因他國央行行動而起。只不過，這回導火線換成是美國聯準會（Fed）和美元。英國經濟展望無疑也疲弱，但一般認為英鎊弱勢主要是美元強勢使然。

隨著Fed升息循環如火如荼進行中，今年來英鎊對美元已貶值約16%，按目前情況看來，2022全年對美元貶幅可能達到二位數，那將是1992年以來第四次出現這種慘況。