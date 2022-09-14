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美國CPI震撼震倒亞幣 美元後市升勢要看下周這個關鍵

編譯簡國帆／綜合外電
美元強升，帶給亞幣沉重賣壓。路透
美元強升，帶給亞幣沉重賣壓。路透

美國8月消費者物價指數（CPI）高於預期，引發市場預估聯準會（Fed）將更積極升息，帶動美債殖利率與美元齊揚，亞洲貨幣14日盤中遭遇沉重賣壓，日圓逼近24年低點、再度叩關145價位，馬元也再創24年新低，韓元再探13年新低，新台幣貶至三年低點，引發官員加強口頭干預匯市。

美國「CPI震撼」導致亞幣14日早盤全盤皆墨，日圓兌美元14日一度貶值0.3%至144.96日圓兌1美元，接近7日144.99日圓的24年低點。新台幣一度貶破31元整數關卡，貶0.9%至新台幣31.156元，是2019年9月來最低，貶幅也是2020年1月以來最大。

韓元14日盤中貶1.6%至1,395.02韓元，為2009年3月31日來首度貶破1,390韓元價位；馬元一度貶0.3%，報4.5227馬元，是1998年1月來最低；泰銖重貶1.3%至36.723銖，為兩個月來最大貶幅，

日韓匯率走低，也促使官員再度口頭干預匯市。日本主要貨幣官員神田真人重申，正「迫切地關注日圓走勢」，準備針對日圓走勢採取種「必要行動」，日圓應聲翻揚0.2%，報144.28日圓，另一個原因是市場認為，在美歐貨幣政策更加明確前，日圓貶勢將在145價位遭遇阻力。

隨著韓元貶向1,400大關，南韓第一副財長Bang Ki-sun也表示，已下令準備「所有可用工具穩定市場」。然而，韓元仍將因國內外因素而承受壓力，包括貿易情勢惡化正影響經常帳，以及南韓央行升息幅度可能回歸傳統的1碼，但美國可能維持大幅升息，導致貨幣政策歧異擴大，可能很快就測試1,400關卡。

儘管美元後市進一步看升，但澳洲國民銀行外匯策略部門主管Ray Attrill認為，在Fed下周的決策會議前，美元不太可能突破7日盤中締造的22年新高。

彭博資訊策略師指出，儘管市場目前都在關注Fed下周會升息3碼、還是4碼，但美元後續升勢，須密切關注下周隨貨幣決策而公布的Fed官員利率點狀圖，因為關鍵在於最新公布的通膨數據，對Fed官員利率預估的影響有多大。

Ray Attrill預估，9月利率點狀圖所預測的今年利率中位數，將比6月上調2碼至3.875%，這波升息循環的終點利率也可能上調到4%以上。

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