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道指跌近1300點 逾2年最大跌點

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

記者張大仁／即時報導
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。

道瓊工業平均指數下跌1276.37點或3.94%至3萬1104.97點，創2020年6月來最大跌點。史坦普500指數下跌177.72點或4.32%至3932.69點。那斯達克綜合指數下跌632.84點或5.16%至1萬1633.57點。

史指有490多支股票下跌，臉書母公司Meta下跌9.37%，晶片巨頭輝達下跌9.47%。

跌幅幾乎抹去了近期所有漲勢，將史指拉回9月6日收盤價3908點，並導致一些交易員思考6月中旬跌破3700點時的情況。

瑞銀交易大廳主管凱欣(Art Cashin)表示，「我認為甚至可能回頭重測6月低點。」「當然，3900點非常誘人，已回落到50日移動均線下方。這是技術面問題。一個經濟數據還不至於讓經濟變得一團糟，但卻讓很多押寶正向發展的投資人措手不及。」

8月消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨數據高於預期。即使汽油價格下跌，但總體通膨率環比上漲0.1%。核心通核環比上升0.6%。與去年同期相比，通貨膨脹率為8.3%。

接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計整體通膨將下降0.1%，核心通膨將上升0.3%。

該報告是Fed在9月20日至21日會議之前觀察的最後一份報告，預計Fed將連續第3次升息0.75個百分點以抑制通膨。8月報告出人意料地高，可能導致Fed繼續激進升息的時間比一些投資人預期的要長。

美股過去連續4個交易日上漲，部分原因是許多投資人認為通膨已經見頂。

Janus Henderson Investors研究主管裴榮(Matt Peron)表示，「CPI報告對美股無疑是負面的。」這份高於預期的報告意味著我們將透過升息獲得Fed政策的持續壓力，「這也延後了市場在短期內希望的任何『Fed轉折點』。」

高成長科技股的拋售尤其痛苦。Cloudflare下跌10。58%，而Unity Software下跌13.27%。直接面向消費者的汽車零售商Carvana下跌12.94%。

許多股票跌至至少1年來的最低水平。

不過即使整體股市普遍出現拋售，Albemarle仍上揚0.38%。在預計電動車需求旺盛的情況下，這家鋰公司吸引了投資者的興趣。其股價今年上漲超過27%。

加密貨幣與股市一起下跌，因為炙手可熱的8月CPI報告促使投資人拋售風險較高的資產。

比特幣下跌9.66%至每枚2萬249.8元。根據Coin Metrics統計。這是6月18日以來的最低水平。逆轉了早盤的漲幅，該數位硬幣價格一度躍升至每枚超過2.2萬元。

乙太幣也收盤下跌7.49%至1596.82元，為8月26日來最低水平。瑞波幣和萊特幣也分別下跌5.4%和2.6%。

在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進...
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

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