美股道瓊早盤大跌逾700點 8月通膨仍頑強

美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

10:00 AM 更新

道瓊工業指數 早盤繼續滑落逾700點，美東時間上午10時5分一度下跌750點。

9:30 AM

美股12日早盤開低走低，道瓊工業指數早盤大跌逾600點，原因是8月通膨比分析師預期更熱，且剔除食物與能源價格的核心通膨轉強，粉碎投資 人認為通膨趨緩的想法，恐使聯準會（Fed）進一步加大升息 力道。油價應聲下跌，美元勁揚、美國10年期公債殖利率上揚。

道瓊工業指數12日早盤重挫1.9%，標普500指數跌2%、那斯達克綜合指數跌破3%，費城半導體指數跌2.8%、台積電ADR跌−1.68%。

勞工部公布，8月整體消費者物價指數（CPI）CPI較前一月上升0.1％，且核心CPI升幅達0.6%，升勢比整體CPI更強，顯示即使汽油價格下跌，通膨壓力迄未減輕。

這份報告是Fed在9月20-21日決策會議前看到的最後一份報告，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，預料聯準會（Fed）9月將升息3碼。

在此之前，美股連續四個交易日上漲，部分原因是許多投資人認為通膨已經見頂。Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli說，標普500指數過去幾天節節高升，反而使該指數特別容易受賣壓影響，推升通膨的因素比想像中廣泛，也是利空。

鑑於通膨比預期頑強，有些投資人甚至認為，Fed可能升息4碼。富國銀行分析師Michael Schumacher說：「大概升75個基點（3碼）可能性最高，但市場平均預期79個基點。因此，有升100個基點的機會。」