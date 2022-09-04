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人民幣貶破7？削弱他國出口吸引力 台幣、韓元都不妙

編譯季晶晶／即時報導
人民幣貶值衝擊其他國家的出口力吸引力，恐將引發競爭性貶值。(路透)
人民幣貶值衝擊其他國家的出口力吸引力，恐將引發競爭性貶值。(路透)

短短幾個月內，人民幣的地位就由新興市場避險天堂轉變為一大威脅。因為隨著中國的經濟失去動力，人民幣跌至兩年低點，且後市看衰，高盛集團和北歐斯安銀行（SEB）等機構預計，人民幣貶值將衝擊其他國家的出口力吸引力，引發競爭性貶值，包括新台幣和韓元在內都將走低。

北歐斯安銀行首席新興市場策略師Per Hammarlund表示：「人民幣勢將進一步貶值，其他新興市場貨幣也面臨下跌壓力。與中國有直接出口競爭的國家最受影響。」

人民幣8月連續第六個月下跌，為2018年10月美中貿易戰最激烈時期以來的最長跌勢，包括法國興業銀行、野村控股和東方匯理在內的機構都認為，人民幣將進一步走低，年底前兌美元匯價跌破7的心理關卡。

俄烏戰爭剛爆發時，人民幣是唯一免於下跌的新興市場貨幣，全球對它的需求大增，其中包括希望降低對美元依賴度的俄羅斯和沙烏地阿拉伯，以及想找新避風港的美債投資人；但市場情緒在過去一個月反轉，中國大陸的防疫清零政策、不斷膨脹的房地產危機和經濟成長放緩，導致外資流出、國內通膨預期激升。雖然人民銀行想抵禦人民幣貶值，一再將兌美元匯價的中間價訂在預期之上，但美元走堅削弱此一戰術。

將於本周公布的數據看來也不樂觀。中國除服務業減速外，外匯存底和出口成長也可能走低。

高盛集團和法國興業銀行表示，人民幣貶值可能一併拉低台幣、韓元、泰銖、馬元和南非蘭特。北歐斯安銀行說，墨西哥、匈牙利、羅馬尼亞和土耳其的貨幣最脆弱。

法國興業銀行研究主管Phoenix Kalen表示：「中國和其他新興市場之間貿易和金融聯繫已顯著增強，尤其是在過去十年間。這些根深蒂固的關係讓全球新興市場貨幣與中國大陸脫鉤變得困難得多。」

新興市場 貨幣 高盛

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