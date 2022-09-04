歐元、英鎊繼續探底 經濟因生活成本直飆而更加惡化

經濟前景不佳之下，歐元和英鎊雙雙探底。（路透）

俄羅斯 切斷主要天然氣供應後，歐洲能源短缺情勢更形迫切，歐元5日（周一）在亞洲交易應聲走貶，逼近2002年12月來谷底。英鎊兌美元也因能源危機引發經濟衰退之虞，跌到1985年來谷底。

亞洲早盤，歐元兌美元最多貶值0.5%至99.04美分，僅略高於8月創下的2002年12月來谷底。英鎊兌美元一度貶值0.4%至1.1461美元兌1美元，創下1985年來最低價位。

俄羅斯宣布無限期關閉通往德國 的主要天然氣管道「北溪1號」後，德國為主幾個歐洲國家周末宣布因應生活成本上揚的措施。

TwentyFour Asset Management LLP投資基金經理人 Gordon Shannon說：「歐洲前景不佳，上周開始震盪，幾乎可以肯定未來會變得更糟。」 他說：「在升息方面，歐洲央行才剛剛開始追趕聯準會（Fed），但如果我們陷入長期衰退，我相信這會拖慢他們的腳步。」

自俄羅斯入侵烏克蘭導致大宗商品價格飆升並殃及俄歐關係以來，歐洲的能源危機就一直在加深，這也是上個月歐元兌美元匯率自2002年以來首次跌至平價的主要因素。高通膨使歐洲央行面臨緊縮貨幣政策的壓力，冬季前能源供應出現的新問題，勢必進一步拖累歐元區經濟。

英鎊走弱除反映美元普遍走強外，也因能源短缺導致家庭無力支付帳單。 英國 下任首 相人選未決和英格蘭銀行壓抑通膨力有未逮的不確定因素，也加劇英鎊疲弱之勢。

BlueBay 資產管理公司投資總監 Mark Dowding 說：「英國經濟所面臨的挑戰，其規模可能是 有生以來首見。」

高盛警告，因能源成本盤旋上升，英國明年通膨可能高達22%，這是目前所見最驚悚的預測。高盛並預估英國經濟在此情況下將萎縮3.4%。

歐洲同樣面臨能源成本上揚和高通膨的窘境。德國周日公布約650億歐元（650億美元）的紓困計畫，芬蘭表示將實施一項100億美元的計畫穩定電力市場。瑞典周六宣布為電力企業提供230億美元的緊急後備資金，以避免出現更廣泛的金融危機。