就業報告難解Fed升息之憂 股指連跌3周

股2日下跌，為連續第3周下跌，強勁的8月就業報告未能緩解對Fed將繼續大幅升息以對抗通膨的擔憂。美聯社

美股2日下跌，為連續第3周下跌，強勁的8月就業 報告未能緩解對Fed將繼續大幅升息 以對抗通膨的擔憂。

道瓊工業平均指數在早盤反彈上揚後，收盤回吐370點的漲幅，下跌337.98點或1.07%至3萬1318.44點。史坦普500指數下跌42.59點或1.07%至3924.26點，為7月以來最低收盤價。那斯達克綜合指數下跌154.26點或1.31%至1萬1630.86點，創2019年以來首次連續6天下跌。

本周所有主要股指均走低，繼8月最後幾天之後連續第3周下跌。道指和史指分別下跌約3%和3.3%，而那指下跌4.2%。

eToro美國投資 分析師考克斯(Callie Cox)表示：「未來幾個月會看到的情況仍然令人擔憂。」「沒錯，通貨膨脹和就業市場正在恢復平衡，但代價是什麼？市場仍在努力搞清楚這一點。」

她表示，「更糟的是，史指被困在危險區域，低於3大移動均線。」「直到幾周前，這些移動均線才看來像是底部；但現在它們似乎反而像是無法突破的上限。投資人情緒肯定轉變了。雖然可能不會再次測試這次拋售的低點，但也可能不會很快達到新高。」

由於Fed官員的鷹派言論暗示升息不會很快消失，本周股指一直承壓。這讓交易者密切關注是否重測6月低點，尤其是9月向來是一年中最糟單月。有些人認為，如果史指指數未能守住3900點，那麼夏季低點可能會重新出現。

備受期待的就業報告2日令部分投資人感到欣慰，報告顯示，8月經濟增加了31.5萬個工作崗位，略低於《道瓊》估計的31.8萬個。似乎暫時緩解了對勞動市場升溫將使Fed在升息時更加激進的擔憂。

失業率升至3.7%，比預期高出0.2個百分點。8 月報告尤其重要，因為這是Fed在9月會議升息前將評估的最後一份主要經濟報告之一。這個數據可以讓Fed確定是否升息75個基點。

最後一份值得注意的主要經濟報告是9月13日發布的8月CPI，它更有可能決定Fed短期內需要採取的積極態度。

8月就業報告也被投資人稱為「金髮姑娘」：如預期般不太熱、也不太冷。

Sanctuary Wealth投資長奇爾伯格(Jeff Kilburg)指出，「這是人們有點緊張的結合：還會有更進一步的路嗎？我們還在探索底部嗎？但即使如此，我認為史指的支撐點在3900點。」

他還指出，長周末前的交易量清淡是導致2日劇烈波動的原因，並重申他的觀點，即底部已經到來，「我認為史指已在6月觸底。大家正在討論新的底部，但我並不這麼認為，因為這裡有太多力量。」「別忘了今年是期中選舉年，所以隨著9月變得更加確定，我認為這對多頭來說是個好兆頭。」