八月走勢逆轉 股指下跌逾4%

美股在8月最後一天連續第4天下跌，由於投資人評估聯準會(Fed)對抗通膨的努力，夏季股市的反彈令人懷疑。美聯社

美股在8月最後一天連續第4天下跌，由於投資人評估聯準會(Fed)對抗通膨的努力，夏季股市的反彈令人懷疑。

道瓊工業平均指數 下跌280.44點或0.88%至3萬1510.43點。史坦普500指數下跌31.16點或0.78%至3955點。那斯達克綜合指數下跌66.93點或0.56%至1萬1816.2點。當天早盤主要平均指數都走高。

三大主要股指本月初開始時表現強勁，但卻以疲軟告終。道指在8月下跌近4.1%，而史指和那指分別下跌4.2%和4.6%。

至8月結束，道指和史指分別較6月盤中低點高出6.3%和8.7%，那指則較其低點高出11.8%。夏季反彈高峰出現在2周前的8月16日，即6月中旬觸底後整整兩個月。

數周來，投資人一直在爭論經濟是處於衰退還是走向衰退，許多人認為經濟衰退將使Fed有理由放鬆其升息 路徑。然而，Fed主席鮑爾 26日在傑克森洞的談話中重申，Fed致力於遏制通膨，即使在經濟衰退的環境下也將繼續升息。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)表示，「市場指望有限的升息和快速降息。」「然而鮑爾的演講很明確，升息將比任何人預期的更大，而降息的時間也會更晚。」

鮑爾的言論引發股市拋售。此外，克利夫蘭Fed行長梅斯特31日表示，預計明年年初基準利率將升至4%以上。紐約Fed行長威廉斯30日呼籲「採取一些限制性政策來減緩需求」。

高盛分析師賀希(Chris Hussey)在最新報告中表示，「史指8月的表現可以概括為一個上下兩半的故事。」「投資人在上半月對風險資產產生興趣，原因是預期通膨可能見頂並最終Fed轉向，隨後隨著市場消化Fed主席鮑爾重申聯邦公開市場委員會(FOMC)承諾降低通膨，並概述FOMC可能需要在一段時間內維持『限制性政策立場』。」

他補充說：「漲跌代表市場在定價Fed拐點方面可能有點過頭了，特別是考慮到通膨仍遠高於其2%的目標。」

策略師們表示，股市在9月可能面臨更多動盪，尤其是在Fed利率行動籠罩市場的情況下。

根據CFRA的數據，自二戰以來，史指9月下跌機率為56%，平均跌幅為0.56%。9月是美股表現最差的月份，但10月平均上漲0.9%。平均而言，11月和12月也是正面的。

CFRA策略師史托佛(Sam Stovall)表示，史指可能會測試6月低點，但他預計該低點將保持不變，「我認為我們需要進行一次很好的震盪，可能接近3800點。」

Fed將於9月20日至21日召開會議，預計將升息最多0.75個百分點。

瑞士信貸策略師帕弗雷(Patrick Palfrey)表示，「Fed最終將為股市的走勢奠定基礎。」因此，2日的就業報告和9月13日的消費者物價指數將是關鍵。Fed將在評估下次升息規模時考量這兩份報告。