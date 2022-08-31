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FT：第二波通膨來襲 勢將衝擊營建業

編譯劉忠勇／綜合外電
CRH參與HS2的鐵道工程。路透
CRH參與HS2的鐵道工程。路透

全球最大建材公司CRH執行長 Albert Manifold 警告，由於能源價格不斷升高，推升從薪資到物流的成本，營建業正面臨通膨「第二波」來襲。

Manifold 向金融時報表示，俄烏戰爭已導致天然氣價格上漲，他預料將出現「第二波的成本上漲」。他表示 ，CRH在歐洲和美國目前總計有價值300億歐元的重大工程，在今年上半年已為能源成本上漲50%所苦，薪資和物流成本在6月或7月也開始上揚。

Manifold說：「能源成本在俄羅斯入侵烏克蘭後就立即上揚，對生活成本構成壓力，也成為推升薪資上漲的因素。吸收能源上漲的成本後，物流成本也增加了。」

其他大型營建業者也呼應 Manifold 的論點。英國房屋建設公司Berkeley 集團執行長 Rob Perrins 表示，下半年成本上揚可能耽延新屋的建案，尤其是在倫敦的建設。

Perrins說：「能源是關鍵，其次是薪資上揚，若能源價格和生活成本繼續走高，也仍得苦撑。我預料倫敦的工程會掉很多。 」

含建材、能源、勞工在內的工程成本占Berkeley 整體成本大約一半。Perrins表示，如果這方面漲價4%，就勢必得考量調漲售價2%，不然就會被吃掉相同比率的利潤。

烏克蘭 勞工 俄羅斯

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