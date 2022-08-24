英國的能源危機嚴重性高於新冠疫情

英國今年冬天面臨嚴峻的能源危機。（歐新社）

英國 最好趕快為飆升的能源費用找到答案，否則將面臨人道主義危機。在接下來的兩個冬天凍結天然氣 和電價可能會讓政府損失超過1000億英鎊（約1180億美元），這比它在新冠疫情 期間支付數百萬人的工資所花費的還多。

今年稍早，英國政府試圖透過減稅、能源帳單回饋和直接支付來保護家庭免受90%的預期能源帳單金額上漲的影響。但自那以後，天然氣和電力價格飆升，預測未來價格還會繼續上揚。

Institute for Government研究人員表示，英國政府將需要額外支出230億英鎊（約270億美元），以在2023年4月之前保護家庭免受約90%的預期能源費用上揚的影響。至2024年4月時將耗資900億英鎊。

這項預測與英國最大能源公司之一蘇格蘭電力公司的提案成本相吻合。英國《金融時報》報導，它呼籲英國政府凍結民眾的電力帳單2年以保護數百萬家庭。

目前的平均年度帳單金額為1971英鎊（約2318美元），今年以來上漲了54%；預計今年最後三個月的價格上限將超過3500英鎊（約4117美元）。研究公司Auxilione的分析師表示，如果政府不干預，明年春天普通家庭每年可能為天然氣和電力支付高達6433英鎊（約7579美元）的費用。

蘇格蘭電力公司表示，英國政府應將能源帳單限制在2000英鎊（約2356美元）之下，並向供應商提供資金，以應對批發市場上更高的天然氣和電力成本。

英國《金融時報》引述未具名知情人士的話報導，這筆1000億英鎊的補貼成本將來自政府增加借貸，資金來自未來10年或更長時間的一般稅收。

蘇格蘭電力公司CEO安德森(Keith Anderson)在談到價格上漲時告訴蘇格蘭電視台STV：「對於很多人來說，這將是真正、真正可怕的事情。」「這比疫情更嚴重。這是一場巨大的國家危機。」

英國政府的疫情無薪假計畫持續了18個月，耗資近700億英鎊（約820億美元）。2020年3月，當新冠病毒疫情爆發導致企業關閉時，政府同意補貼工人的工資以防止大規模裁員。

Institute for Government在其報告中表示，今年到目前為止，政府已透過減稅、能源帳單回扣饋直接支付等方式，向家庭提供約330億英鎊（約390億美元）的支持，以協助降低能源成本。英國政府也表示正在採取更多措施。

商業、能源和工業戰略部發言人說：「我們知道人們面臨成本上升的壓力，這就是為什麼我們不斷採取行動逐步提供價值370億英鎊的支持來幫助家庭。」

發言人補充指出，「今年冬天，我們將為能源帳單提供400英鎊的折扣，800萬最脆弱的家庭將獲得1200英鎊的額外支持。雖然沒有政府可以控制全球天然氣價格，但仍有超過2200萬家庭受到價格上限的保護，這種上限仍可繼續讓家庭免受更高價格的影響。」

但警訊正在英國能源業蔓延。英國能源市場主要參與者法國EDF高管柯馬瑞特(Philippe Commaret)告訴《BBC》，如果沒有更多的支持，大約半數英國家庭可能從明年年初開始陷入燃料貧困，這意味著他們將必須將超過10%的可支配收入用於能源。

英國國家衛生服務局領導人警告可能出現「人道主義危機」。他們說，今年冬天許多人可能會生病，因為他們「面臨著在不吃飯取暖和不得不生活在寒冷、潮濕和非常不愉快的環境之間的可怕選擇」。

去年，隨著各國從疫情封鎖中重新開放，天然氣批發價格開始上漲，導致全球需求激增。

俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭，以及由此引發的能源緊縮，進一步推高能源價格。西方國家已經禁止進口俄羅斯的煤炭和石油，而歐洲正拼命試圖擺脫俄羅斯天然氣的依賴。

根據英國國家統計局公布的數據，6月是有記錄以來，英國首度沒有自傳統上主要能源供應國之一的俄羅斯進口任何燃料的第一個月。

自去年夏天以來，令人瞠目結舌的價格已導致英國29家小型能源供應商破產。那些倖存下來的公司將大部分成本轉嫁給了客戶。