通膨與利率超級周期來了 分析師點名7投資主題贏家

分析師認為，若把眼光放長遠，新的總體經濟「超級周期」正在成形，將造就新一批市場贏家。路透

美國股市今夏走勢很有意思，經濟數據差看在交易員眼裏卻成好消息，因為聯準會（Fed）可望因此放慢升息腳步，美股於是從6月中的低谷強彈；但上周美股回跌，顯示投資 人對那種展望愈來愈沒信心。若眼光放長遠來看，可察覺一波新的總體經濟「超級周期」正在成形。

財經網站MarketWatch報導，TS Lombard全球總經研究主管Dario Perkins說：「通膨和利率 超級周期終究與『權力』有關，而權力平衡似乎正要轉移。」Perkins表示，權力將從資方轉向勞方，即使Fed和其他央行 一連串升息把經濟推入衰退亦然。

何以見得？TS Lombard根據經濟合作發展組織（OECD）的數據分析，在已開發國家，職缺相對於失業勞工的比率已銳增，而工作年齡人口已比新冠肺炎疫情來襲前下降。

曾任職於英國財政部和荷蘭銀行（ABN Amro）的Perkins說：「溫和的衰退不會使目前的缺工現象消失，或使權力平衡重新向資方傾斜。一些結構性轉變是央行擋也擋不了的，例如去全球化、氣候變遷和『戰時經濟』。」

這對投資人有何意義？意思是，股市短期走勢可能讓多頭和空頭都氣餒，因為股債走勢都將隨鐘擺在通膨與通縮之間來回擺盪，而不停轉來轉去。最終，長期利率必將升高，央行要想把通膨率維持在3%以下都得使出渾身解數，更別提低於2%目標了。

Perkins說：「隨著利率長期走高，投資人不再能倚靠其他資產類別的價值持續調高，尤其是放眼長期的成長型股票，像是美國科技股。在2020年代，資產配置需要更能明辨（贏家與輸家）的做法。」

贏家將具備有形資產（tangible assets） — 也就是實體經濟（real economy）。在高壓經濟（high-pressure economy）中，實體資產享有某種稀缺溢價，未來投資報酬展望更混沌不明，金融工程（financial engineering）的益處減少。在去全球化的時代，無形資產（intangible assets）的吸引力將失色。

Perkins建議投資人加碼「有形資產」，像是大宗商品、不動產，以及許多傳統「價值」型股票，可望受惠於這種趨勢轉變。

以下是TS Lombard預期的七大全球投資主題及贏家類股

1. 利率走高贏家：銀行，金融，醫療保健

2. 基礎建設投資：工業，原物料，大宗商品

3. 結構性能源短缺：能源，大宗商品

4. 國防支出：國防，航太，原物料

5. 全球大興土木：銀行，原物料，大宗商品

6. 去全球化和製造業鮭魚返鄉：工業，資本財

7. 氣候變遷：大宗商品，金屬，能源