我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨與利率超級周期來了 分析師點名7投資主題贏家

穿艾成買的白紗 王瞳淚崩：永遠是你漂亮老婆

梅西百貨、Nordstrom調降獲利展望 旺季檔期買氣堪憂

編譯王巧文／綜合外電
消費支出趨緩及經濟衰退疑慮壟罩，梅西百貨和Nordstrom均調降年度獲利展望。 路透
消費支出趨緩及經濟衰退疑慮壟罩，梅西百貨和Nordstrom均調降年度獲利展望。 路透

美國兩大百貨公司梅西百貨（Macy's）和Nordstrom分別調降年度獲利展望，理由是消費支出趨緩，加上經濟有走下坡之虞。

消費者荷包因通膨變得吃緊之際，美國大型零售商原本預估民眾將優先為萬聖節、感恩節和耶誕節撥出預算，但隨著食品及汽油漲價打擊消費者購買力，業者樂觀情緒正在消退。

外媒報導，梅西百貨下修今年度的淨銷售額預測，從原估的介於244.6億~247億美元，降至介於243.4億~245.8億美元，且這家零售巨擘如今預計，不計一次性項目的每股盈餘為4至4.2美元之間，低於原估的4.53至4.95美元。

梅西百貨是美國最大連鎖百貨公司，該公司表示，調降財測的原因除了經濟下滑及消費者支出放緩，也反映該公司為了減少庫存的降價促銷活動。

梅西百貨第2季營收為56億美元，略低於去年同期的56.5億美元，上季淨利2.75億美元，也不如一年前的3.45億美元。不過，不計一次性項目的經調整後每股盈餘為1美元，高於分析師所估的86美分。

另一家連鎖百貨業者Nordstrom則表示，今年經調整後的每股盈餘估為2.30~2.60美元，低於原估的3.20~3.50美元。Nordstrom第2季營收年增12%，獲利1.26億美元，每股盈餘為81美分，略高於市場預期的80美分。

Nordstrom庫存上季激增10%，梅西百貨庫存則增加7%，兩家公司都準備大幅降價，以在年底前降低庫存水準。

梅西百貨 Nordstrom 營收

上一則

高盛：鮑爾不是伏克爾 估9月升息2碼

下一則

Sony半導體製造社長：台積電是「矽島九州」復活契機

延伸閱讀

長期抗俄 美加碼軍援烏克蘭30億美元

長期抗俄 美加碼軍援烏克蘭30億美元
兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕

兩少年偷車濫射 爸爸涉接應被捕
20年首次 市政廳前40移民入籍

20年首次 市政廳前40移民入籍
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治