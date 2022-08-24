梅西百貨、Nordstrom調降獲利展望 旺季檔期買氣堪憂

消費支出趨緩及經濟衰退疑慮壟罩，梅西百貨和Nordstrom均調降年度獲利展望。 路透

美國兩大百貨公司梅西百貨 （Macy's）和Nordstrom 分別調降年度獲利展望，理由是消費支出趨緩，加上經濟有走下坡之虞。

消費者荷包因通膨變得吃緊之際，美國大型零售商原本預估民眾將優先為萬聖節、感恩節和耶誕節撥出預算，但隨著食品及汽油漲價打擊消費者購買力，業者樂觀情緒正在消退。

外媒報導，梅西百貨下修今年度的淨銷售額預測，從原估的介於244.6億~247億美元，降至介於243.4億~245.8億美元，且這家零售巨擘如今預計，不計一次性項目的每股盈餘為4至4.2美元之間，低於原估的4.53至4.95美元。

梅西百貨是美國最大連鎖百貨公司，該公司表示，調降財測的原因除了經濟下滑及消費者支出放緩，也反映該公司為了減少庫存的降價促銷活動。

梅西百貨第2季營收 為56億美元，略低於去年同期的56.5億美元，上季淨利2.75億美元，也不如一年前的3.45億美元。不過，不計一次性項目的經調整後每股盈餘為1美元，高於分析師所估的86美分。

另一家連鎖百貨業者Nordstrom則表示，今年經調整後的每股盈餘估為2.30~2.60美元，低於原估的3.20~3.50美元。Nordstrom第2季營收年增12%，獲利1.26億美元，每股盈餘為81美分，略高於市場預期的80美分。

Nordstrom庫存上季激增10%，梅西百貨庫存則增加7%，兩家公司都準備大幅降價，以在年底前降低庫存水準。