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CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國

道瓊早盤下跌逾200點 投資人等待Fed會議紀錄

編譯陳律安／綜合外電
美股17日早盤下跌，因投資人懷疑美股能否續漲。 路透
美股17日早盤下跌，因投資人懷疑美股能否續漲。 路透

美股三大指數17日早盤全面下挫，道瓊工業指數跌逾200點；投資人正在評估美股是否能維持上漲動能，且聯準會（Fed）激進的升息路徑拖累風險胃納，導致美股漲勢稍歇。

道瓊工業指數跌206.95點或0.61%、標普500指數跌0.78%、那斯達克指數跌1.01%、費城半導體指數跌1.91%、台積電ADR跌0.83%。

道瓊工業指數前市以連續五日上漲作收。在此同時，標普500指數也邁向連續五周周線收紅，投資人持續評估美股能否持續上攻。標普500指數已比6月的波段低點上漲約18%。

在Fed計劃持續升息和縮表之際，美股仍面臨許多不確定性。目前，投資人正在等待將於18日公布的Fed會議紀錄。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒說，「我們會建議投資人不要追高，預估市場將再度震盪，投資組合應具備能夠因應不同場景的韌性。」

美國7月零售銷售持平，主要反映汽油價格回跌和新車銷售減弱。但其他項目支出成長，尤其線上購物買氣熱絡，顯示消費支出有撐，比表面上看還要有韌性，進一步沖淡經濟已陷衰退的疑慮。

指數 投資 美股

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