搶救業績大作戰 派樂騰計畫推出DIY組裝飛輪車

派樂騰執行長麥卡錫表示，公司計畫未來推出DIY組裝的飛輪車，好讓顧客可自行在家組裝，並削減成本。(路透)

健身 器材大廠派樂騰（Peloton）正計畫重新設計旗下飛輪車，以使顧客在家中自行組裝，並考慮讓用戶將該公司的健身課程傳送到競爭對手廠商的健身器材上，盼藉由這些改變，改善慘澹業績。

彭博資訊報導，派樂騰執行長麥卡錫（Barry McCarthy）表示，目前為止顧客向該公司訂購的飛輪車，都是由專人送貨到府並安裝，但未來將可由顧客自己拆封並組裝。

麥卡錫說：「我們已在研究了一段時間，這件事情是千真萬確。我們將持續降低硬體成本，並設法讓民眾可自己組裝，如此一來，我們就能透過FedEX運送產品。」

推動研發DIY產品只是派樂騰削減成本努力的一部分。該公司12日表示，將裁撤約800名員工、提高產品售價，並外包物流和部分客服業務，也計畫從明年起大幅放慢北美地區的展店速度。

此外，派樂騰也計劃讓自家健身課程可分享到其他廠商的健身器材上。目前顧客已可在多種裝置上使用該公司月費12.99美元的應用軟體（App ），包括智慧手機 、平板和數位機上盒。派樂騰希望能透過廣泛分享自家內容，讓App的使用客群能突破1億人。

麥卡錫說，該公司正在重新思考數位服務策略，並在探索「免費加值」（Freemium）模式的可能性；用戶最終將能透過手機或平板藍芽配對，將課程傳送到其他廠牌設備的面板上。

報導並指出，這意味著其App未來可能部分功能免費、其他功能維持付費，而這種分享方式讓人想到蘋果，透過CarPlay將iPhone畫面顯示在車用螢幕上。麥卡錫說，派樂騰的最終成功將倚靠其數位App，而非室內硬體器材。