蓋茲200億美元的決定 始於31年前與股神的不情願之約

微軟共同創辦人蓋茲。美聯社

微軟 共同創辦人蓋茲（Bill Gates）上月宣布將再捐出200億美元，給他和前妻梅琳達共同創立的慈善基金會，為20年來最大筆捐款，並打算退出全球富豪榜。鑒於他長期熱衷慈善，這不太令人意外，但把時序推回31年前，當時蓋茲還是個只知道埋首事業的工作狂，他的慈善之路始於當年首次且很不情願地與「股神」巴菲特 會面。

財經媒體Inc.報導，1991年時，34歲的蓋茲是微軟執行長，已晉身億萬富豪之列，奉行「為工作而活」。他未婚、從不度假，還以記住員工的車及車牌號碼聞名，以便分辨哪些員工加班或早退。

那年的7月4日國慶四天連假，他的完美計畫是埋頭工作，但他母親卻堅持要他參與一場午餐聚會，與波克夏 公司執行長巴菲特（Warren Buffett）會面。

蓋茲講述這段歷史時說：「我當時並不想去。我告訴她我太忙了。我母親堅稱跟沃倫（巴菲特）見面會很有趣，但我不相信。我告訴她：『他只是在買賣一些紙，不會創造真正的價值。我認為我們沒什麼共通點。』」

然而，他最後仍同意在上班之前撥空兩小時出席聚會，而這成為一段美好友誼的開始。在此後30年，蓋茲將此描述為人生中最幸運的會面之一。他最近做出的數百億美元樂捐決策，就是這段緣份直接結出的果。

加上蓋茲承上月諾捐出的200億美元，他和梅琳達累計捐了550億美元，成為史上捐款最高的慈善家，巴菲特以捐贈480億美元名列第二。蓋茲接受富比世雜誌（Forbes）採訪時說，這筆捐款將加強推進旗下基金會所有行動。蓋茲仍坐擁超過1,110億美元的淨資產，為世上第五大富豪。

與巴菲特認識的三年後，蓋茲的母親罹患一種罕見乳腺癌，並敦促他開始做慈善，使他更積極地投入慈善。母親去世後，他為父親建立規模一個1億美元的慈善基金會，2009年離開微軟時，又與梅琳達成立夫妻倆的慈善基金會。

也是在2009年，蓋茲有一次和巴菲特與億萬富翁費尼（Chuck Feeney）共進晚餐，之後他的慈善事業又更上層樓。費尼信奉生前捐獻，一生致力於捐光財產，被蓋茲和巴菲特視為「英雄」，激勵兩人發起「樂施誓約」（The Giving Pledge）活動，集邀全球236名最有錢富豪承諾捐出至少半數財產。

蓋茲當時說：「我的捐贈根本不是犧牲。我很榮幸能參與應對這些巨大的挑戰，我喜歡這項工作，且相信我有義務透過對改善生活產生最大影響的方式，將資源歸還社會。」