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美國7月CPI升勢減緩 金融市場正面反應

編譯任中原／綜合外電

美國7月整體消費者物價指數（CPI）漲勢明顯趨緩，且低於預估，主要是因為能源價格大幅下降，扣除能源與食品後的核心CPI升幅也縮小，顯示通膨壓力溫和減輕，也使聯準會（Fed）的升息壓力暫時減輕；不過在9月會議之前，還要先觀察8月的就業與通膨數據，因此7月CPI降溫還不足以判定Fed將減緩升息步調。

7月整體CPI與6月持平，低於預估的0.2%，更遠低於6月時的1.3%升幅，這主要是因為6月汔油價格勁揚11.2%，但之後持續回跌，7月重挫7.7%，電費也比6月下降3.6%，因而抵消了居住與食品價格的升幅；比去同期則上升8.5%，低於預估的8.7%，也遠低於6月時的9.1%升幅。

核心CPI月升0.3%，低於預估的0.%，也比6月時的0.7%升幅明顯下降；與去年同期相比則上升5.9%，低於預估的6.%，與6月時的升幅持平。

目前推升CPI的主要力量已經從能源轉為居住成本；7月居住成本月升0.5%，房租更上升0.7%；與去年同期相比則上升5.7%，是1991年來最大的年升幅。

休閒及接待成本下降，旅館房費下跌3.2%，機票則下跌7.8%。

目前市場普遍預期通膨壓力將隨著能源價格下跌而減輕，並認為Fed將減緩升息幅度，因而激勵股、債雙回升；7月CPI升幅減緩，更讓市場吃下了定心丸。公債殖利率應聲下降，美股期指上升，美元走貶。

升息 殖利率 就業

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