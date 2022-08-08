百度創辦人：自動駕駛 集度領先特斯拉一代

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏8日表示，就自動駕駛技術而言，集度將領先特斯拉一代。(新華網)

百度 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏8日表示，就自動駕駛技術而言，集度將領先特斯拉 一代。公開資料顯示，集度是由百度發起成立、吉利戰略投資的一家汽車 機器人創業公司。

李彥宏說，未來10至20年，百度還將堅持強壓式、馬拉松式投入，確保在人工智慧、自動駕駛技術上的絕對領先。李彥宏判斷，到2030年，沒有自動駕駛能力的電動車，將完全沒有競爭力。

據澎湃新聞報導，8日，集度首屆汽車機器人生態夥伴大會在其剛剛落成的上海嘉定總部舉行，大會上，集度公布了其汽車機器人研發、智慧供應鏈建設、銷售體系建設的最新進展與規劃。李彥宏線上出席這次大會，表達對生態夥伴的感謝，分享對智慧汽車發展趨勢的最新洞察，並表示將堅定地支持集度的發展。

集度CEO夏一平則透露，集度即將發布首款汽車機器人量產車型的限定版，並將同步開啟預訂，預計於2023年下半年正式交付；其第二款車型的外觀設計將在2022年底的廣州車展亮相，預計於2024年開始交付。

此外，集度首家品牌體驗中心將於今年內在上海開業，首批門店計畫在2023年進軍大陸46個城市，2028年集度將具備全年交付80萬台汽車機器人的能力。