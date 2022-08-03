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Fed官員誓言奮戰抗通膨 明年不太可能降息

編譯季晶晶／綜合外電
聖路易聯準銀行總裁博拉德重申抗通膨決心，他表示偏好前置式升息。(路透)
聖路易聯準銀行總裁博拉德重申抗通膨決心，他表示偏好前置式升息。(路透)

聯準會（Fed）官員周二表達持續奮戰以壓制通膨的決心，即使其中一人說，下個月升息兩碼可能已足以邁向該目標。

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）說，他偏好「前置式」大幅升息策略，希望聯邦資金利率到年底可達3.75%-4%。他的同事，里奇蒙和明尼阿波利斯兩家聯準銀行的總裁——巴爾金（Thomas Barkin）和卡斯哈里（Neel Kashkari）——表示，央行致力壓低通膨，衰退有可能發生。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）仍認為，央行可以控制住通膨，不造成大規模失業和不景氣。她接受路透訪問時說，「開始時會抱持9月升息50個基點合理的想法」，因為她相信她看到情況好轉的證據，「但如果通膨勇往直前一直飆，勞動市場沒有放緩的跡象，那麼升息75個基點也許更適當」。

博拉德接受財經媒體CNBC訪問時說：「我們仍會採取限制性貨幣政策。今年應該升息到3.75%-4%。該一次或分幾次會議做到是個好問題。我喜歡前置升息，能強化我們抗通膨的信譽」。

各聯準銀行總裁本周的發言都強調40年來最嚴重的通膨並未放緩，反擊市場覺得央行可能轉向緩和緊縮貨幣政策的看法。聯準會總裁鮑爾上周引述聯邦公開市場委員，預期基準利率今年底將升到3.4%，2023年到3.8%。

博拉德說，在央行覺得做得夠多之前，必須看到令人信服的證據，證明整體通膨與其他核心通膨率全面下降。在那之後，Fed很可能較久地將利率維持在較高水準，好看到物價成長全面放緩。

今年對貨幣政策沒有投票權的卡斯哈里說，Fed極端不可能明年轉向降息。他指出，「一些金融市場顯示出，他們預期我們明年降息。我不會說這不可能，但就我所知的通膨動態，現在看來似乎是非常不可能的情況。比較可能的情況是持續升息，然後停住，直到我們對通膨降回2%有很大的信心。」

升息 央行 利率

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