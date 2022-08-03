數據反駁衰退 道瓊那指大漲 本周跌幅盡消

美股3日反彈，收復本周跌幅，交易員歡迎優於預期的經濟數據。(美聯社)

美股3日反彈，收復本周跌幅，交易員歡迎優於預期的經濟數據，因減緩了衰退無可避免的想法。

道瓊工業平均指數 上漲416.33點或1.29%至3萬2812.5點。史坦普500指數上漲63.98點或1.56%至4155.17點，觸及6月以來最高水平，並收復本周所有跌幅。受科技股上漲提振，那斯達克綜合指數上漲319.44點或2.59%至1萬2668.16點。

7月服務業採購經理人指數(PMI)意外反彈，擺脫了美國已經陷入衰退的擔憂，讓交易員重返受挫的科技股。該指數也結束連續3個月的下跌。6月耐久財訂單和製造業數據也優於預期。

聖路易斯Fed行長布拉德的評論也提振了市場情緒。他告訴CNBC，他認為美國目前並未陷入衰退，為抑制高通膨將繼續升息。

他說，「正如主席所說，我們現在並未陷入衰退。」「從上半年的就業 成長來看，很難說出現衰退。」

財報季仍在繼續，讓投資人看好市場能夠復甦，並可能展開新的牛市，而不是熊市反彈。史指較6月近期低點上漲13%，那指處於5月以來最高水平。

交易員擺脫了眾院議長波洛西訪問台灣可能進一步加劇本已緊張的美中關係的擔憂。中國數周來一直警告她不要去台灣。

經濟雖顯示出典型的衰退跡象，但就業市場卻並非如此。

一方面，就業人數通常在經濟低迷時期下降，但今年第1季卻實際上有所上升。與歷史衰退趨勢相反，個人消費在上半年也以穩健的速度成長。

即使如此，第1季GDP下降1.6%，第2季下降0.9%，符合經濟衰退的普遍定義。

道指領漲股票 是兩支知名個股：迪士尼和蘋果。迪士尼上漲4.11%，為道指表現最好的股票。蘋果緊隨其後，上漲3.82%。

那指引領華爾街全面反彈。主要股票中漲幅最大的是莫德納(Moderna)，在優秀的財報支持下飆升15.97%。這似乎也提振了其他生技股，Gilead和Regeneron分別上漲4.59%和5.88%。

其他個股方面，在報告強勁的獲利以及與激進公司Elliott Management達成新的資訊共享協議後，支付業者PayPal上漲9.25%。

華爾街7月漲勢似乎已經恢復，因為史指目前已從6月16日近期低點上漲超過13%。