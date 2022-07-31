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阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位

中央社／香港1日電
中國科技巨頭阿里巴巴等四檔中概股遭美國證監會開鍘，納入「預摘牌」名單。（路透）
中國科技巨頭阿里巴巴等四檔中概股遭美國證監會開鍘，納入「預摘牌」名單。（路透）

中國網購巨商阿里巴巴集團1日表示，集團方面將會努力保持同時在紐約交易所和香港交易所的上市地位。

集團在港交所網站公告，阿里巴巴於7月29日被美國證券交易委員會（證交會）依外國公司問責法案認定為「委員會認定的發行人」。

此舉意味著證交會認為，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法完全檢查或調查阿里巴巴截至今年3月31日財政年度的會計審計底稿。

根據上述認定，今年成為阿里巴巴的第一個「未檢查」年度，而如果PCAOB連續3個年度無法完全檢查或調查上市公司的會計報告，將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所或在美國「場外交易」市場進行交易。

公告並表示，阿里巴巴正計畫向港交所尋求主要上市而成為一家雙重主要上市發行人，公司將會繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和港交所的上市地位。

阿里巴巴多年前在美國上市，2019年底在港交所以「同股不同權」的方式作第二上市。

美方近方加強對上市中概股的會計審核，並不時公布不符合條件的公司名單，相關公司一旦被納入名單內，就有除牌風險。

市場預料，這場審計風波將會導致美國部分或大部分中概股轉到港交所上市。

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