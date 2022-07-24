中國蓋晶圓廠速度超越台灣 估2025年占四成28奈米產量

華爾街日報報導，中國加速興建晶圓廠，聚焦成熟製程晶片，2025年可能掌握全球四成的28奈米製程產量。（路透）

中國興建新晶圓廠的步調正領先全球，以推動在半導體領域更加自給自足的目標。華爾街 日報分析，這最終可能讓更多買家依賴中國的基本款晶片 。

在全球晶片製造業者爭相提高產量、緩解供應短缺情勢之際，國際半導體產業協會（SEMI）的數據顯示，中國在晶圓廠的建廠速度是全球第一，預定直到2024年的四年間間立31座大型晶圓廠，超越台灣同期間預定投入運作的19座，以及美國預期的12座。

中國的晶圓廠建造計畫中，很大一部分以成熟製程生產晶片，而非聚焦先進製程。至於全球幾家大型半導體業者則是聚焦投資 先進製程的晶圓廠。談到生產較複雜精細的半導體，中國一直無法與台灣和南韓的晶片業者匹敵，而西方國家限制中國取得先進晶片製造設備，也讓中國在這一方面面臨挫敗。

華爾街日報報導，這已使一些中國晶片業者調整路徑，聚焦較低階晶片技術的計畫。分析師表示，此舉可能使中國成為成熟製程晶片領域市場的強國。

這類成熟製程晶片包含許多現在需求量最高的處理器，包括用於微控制器中的主力晶片（workhorse chips ），也包括普遍用於車用、智慧手機和其他電子產品的供電晶片。微控制器是用來執行許多基本功能。

上海產業研究員何暉（Hui He，音譯）表示：「多數電子產品不需要先進晶片。」

多數全球頂尖晶片製造業者都避免巨額投資低階晶片，因為先進晶片帶來的利潤較高，也代表產業的未來。例如晶圓代工龍頭台積電近來告知投資人，7奈米以下的先進晶片貢獻第2季逾半營收，將繼續聚焦銷售先進晶片。

這把很大一塊市場留給中國。根據顧問業者International Business Strategies的數據，到2030年的十年間，28奈米晶片的需求將增加逾兩倍至281億美元。到2025年，全球28奈米製程晶片40%的產能會是在中國，遠高於去年的15%。

顧問公司貝恩的合夥人漢伯理（Peter Hanbury）表示，這引發一個問題，即美國和其盟國對成熟晶片技術的投資是否足夠。他說，隨著中國接管更多成熟製程晶片的供應鏈，這可能會提高世界其他地區、非中國生產這些成熟製程晶片的重要性。

中國的主要目標是減少依賴其他國家的晶片。中國的晶片自給自足率在2017年約13%，分析師預估今年升至26%，北京的目標則是讓自足率在2025年升至三分之二。中國已對此投注大量資源於，包括兩個國家級基金，提撥逾500億美元投資晶片計畫。地方政府也設有類似基金。生產成熟晶片的業者有資格獲長達十年的企業稅減免。

中國晶圓龍頭中芯國際正投資89億美元於上海東南方地區建造晶圓廠，聚焦生產28奈米晶片；聞泰科技今年也在附近建造車用晶片廠，目標年產能40萬片晶圓。中國晶圓廠去年從美國三大晶片設備廠採購額高達145億美元，讓中國成為這三大業者的最大市場。

一些中國晶圓廠顯然目標要採用更先進的技術。鵬芯微集成電路公司正在深圳北部設新廠，招聘具有14奈米以下技術知識的工程師。另據分析業者TechInsights本月發布的一篇報告，中芯近期發展7奈米晶片技術，儘管美國限制該公司取得先進晶片製造設備。