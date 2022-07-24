對當前經濟感到困惑？別擔心，大家都一樣

經濟榮枯，不同專家從不同角度各有不同看法。（路透）

復甦不該是這種樣子。每當談到美國經濟的當前狀況時，華爾街和大街都各有不同詮釋。

作為消費者、投資人和勞動者，普通美國人感覺國家正處於經濟拐點，但不清楚接下來會發生什麼，也不知道如何準備。

傳統觀點認為，衰退的特徵是兩個指標在一段持續時間內朝相反方向移動：經濟產出下降，失業率上升。但這不是現在正在發生的事情；至少在某些方面而言不完全是。

哈佛經濟學家、前白宮經濟顧問佛曼(Jason Furman)推文指出：「如果你對經濟一點困惑都沒有，那麼你根本就沒有注意。」

企業仍在招聘，但產量正在下降。消費者對未來的前景感到悲觀，但他們仍在繼續消費。經濟在本應曲折的時候曲折，甚至專業人士也在尋找答案。

在推特上，Glassdoor資深經濟學家趙丹尼(Daniel Zhao, 譯音)表示，新申請失業救濟金人數的增加與持續申請失業救濟金人數，兩者之間的逆向走勢幾乎保持不變是「奇怪的」。

聯準會(Fed)理事沃勒(Christopher Waller)在一次網路研討會上指出，就業成長與產出萎縮之間的差距「很奇怪」，而收入和產出數據的差異則是「一團謎」。

6月在葡萄牙舉行的央行行長經濟論壇上，就連Fed主席鮑爾(Jerome Powell)也感到困惑，「我認為我們更清楚地理解我們對通膨的了解有多麼的少。」

由於專家們對所有這些事情感到頭疼，難怪普通美國人也會感到焦慮、疲憊或沮喪，或三者都有。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示：「過去兩年，人們已經陷入困境。」「這種情緒與非常緊張的消費者是相同的。」

穆迪表示，經濟諮商會(CB)的領先經濟指數在2022年上半年扭轉了之前的漲幅並開始下跌，代表近期衰退風險已經增加。密西根大學的數據顯示，消費者信心在5月至6月期間跌至創紀錄的低點，但令人驚訝的是，這並沒有轉化為支出的普遍回落。5月零售額繼續上升，可能反映出通貨膨脹 率上升，也顯示消費者消費能力的持續加強。

雖然個人儲蓄 率已自2020年5月的疫情高峰24.8%大幅下降，但2年後仍保持在5.4%，家庭資產負債表仍然相對強勁。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學者雪帕森(Ian Shepherdson)在研究報告中指出：「最近情緒對支出的看法很差；總超額儲蓄超過2兆元的人可能會說他們很痛苦，但他們還是會以去購物。」

專家說，引發集體不適的一個因素可能是一種無力感。

卡內基梅隆大學經濟學和心理學教授洛文斯坦(George Loewenstein)說：「我認為部分原因是消費者預算的某些部分無法控制。」「每個人似乎都覺得我們活在刀口上。」

贊迪點名汽油價 格是一個特殊的閃點，「每加侖5元的水平已經非常讓人無言了。」「經濟學者總是對汽油價格在人們的經濟思維中所起的巨大作用感到困惑。這是因為這個數字整天都擺在眼前。」

雖然美國人的汽油成本占收入的比例低於過去根據通貨膨脹調整後的水平，但每次加油都會都讓人感到心疼。贊迪說，「感覺上付錢加油像是在淌血。」「沒有什麼比這個更讓人受不了了。」

洛文斯坦還表示「新偏見」也很可能是原因之一，「一般來說，人們是相當短視的。我們總是認為未來會與現在相似。」換句話說，最近包括劇烈的通貨膨脹、在加油站的痛苦和更高的借貸成本，可能會抑制熱情，即使這種痛苦被證明非常短暫。

一概而論的部分問題在於，以大約25兆元的美國國內生產總值(GDP)和3.3億人口而論，「美國經濟」不是一塊石板。在政治和文化兩極化最嚴重的時期，經濟數據似乎同時反映出最好的時期，也反映出最壞的時期，這麼說這也許是恰當的。

贊迪說，「我認為人們的看法明顯受到他們看事情的角度所影響。」「政治環境嚴重兩極分化，這反映在人們對事物的看法上。」

雖然這意味著經濟學研究生可能會在未來幾十年就這段時間爭論不休，但專家表示，將政治作為金融決策的視角會產生真實後遺症。

贊迪表示，「在大多數情況下，情緒反映出經濟實況，而非創造經濟實況，除非達到拐點。」

洛文斯坦指出，「如果群眾感到悲觀，經濟就淪入衰退；如果群眾感到樂觀，經濟很可能會軟著陸，但卻會呈現一種很不穩定的狀態。」「經濟視期望而定，而期望也以經濟為基礎。」