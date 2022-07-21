特斯拉帶動科技 那指連3日走升

那斯達克綜合指數21日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。(美聯社)

那斯達克綜合指數 21日上漲，特斯拉 股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。美元走軟也提振了科技股。

以科技股為主的那指數上漲161.96點或1.36%至1萬2059.61點。史坦普500指數上漲39.05點或0.99%至3998.95點。道瓊工業平均指數在震盪交易中上漲162.06點或0.51%至3萬2036.9點。

那指本周可收漲，至今上漲約5.3%。與此同時，道指本周上漲近2.4%，而史指上漲 3.5%。

投資 人繼續轉向科技股，推動本周的反彈，因為一些強勁的公司業績讓華爾街開始尋找被打壓的資產。

Upholdings投資組合經理人坎特威爾(Robert Cantwell)表示：「今天市場出現的是持續的潛在復甦，一些持續的潛在樂觀數據並不像人們擔心的那麼糟糕。」「但其實這已在市場上發生將近一個月。」

消費性非必需品類股領漲史指，在特斯拉獲利推動下上漲超過2%。即使汽車毛利率下降，但特斯拉的業績強於預期，該股飆升9.78%。今年以來股價仍下跌23%。

與此同時，歐洲央行(ECB)意外升息後美元下跌，這是ECB 11年來首次升息，將基準利率提高了50個基點。

美元走軟可能會提振科技公司的股價，因為該領域的幾家大公司的大部分收入來自美國以外。

雖然有這些利多，某些投資人指出疲弱的經濟報告和更大的通膨壓力是市場尚未觸底的跡象。

Quant Insight分析主管羅伯茲(Huw Roberts)表示：「如果整體金融狀況在當前路徑上繼續收緊，那麼這意味著美股的宏觀合理價值將繼續呈下降趨勢。」

費城Fed製造業指數為-12.3，低於《道瓊》估計的1.6。

與此同時，初請失業金人數繼續呈上升趨勢，觸及2021年11月以來的最高水平。7月16日當周初請失業金人數攀升至25.1萬人，高於前周調整後的24.4萬人，為連續第3周上揚。

大約18%的史指成分股公司公布了第2季業績。FactSet數據顯示，在這些公司中，約71%業績超出預期。

AT&T在調降全年自由現金流財測後下跌7.62%。不過這家電信公司第2季業績仍超出預期。

而雖然財報獲利基本符合預期，美國航空在削減成長計畫後下跌7.43%。不過，該公司預計第3季將實現獲利。

聯合航空業績低於預期，下跌10.17%。

在宣布將增售10億元股票後，郵輪股嘉年華下跌11.18%。

Snap將在收盤後公布財報。