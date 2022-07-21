我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登染疫 推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

特斯拉帶動科技 那指連3日走升

記者張大仁／綜合報導
那斯達克綜合指數21日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。(美聯社)
那斯達克綜合指數21日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。(美聯社)

那斯達克綜合指數21日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。美元走軟也提振了科技股。

以科技股為主的那指數上漲161.96點或1.36%至1萬2059.61點。史坦普500指數上漲39.05點或0.99%至3998.95點。道瓊工業平均指數在震盪交易中上漲162.06點或0.51%至3萬2036.9點。

那指本周可收漲，至今上漲約5.3%。與此同時，道指本周上漲近2.4%，而史指上漲 3.5%。

投資人繼續轉向科技股，推動本周的反彈，因為一些強勁的公司業績讓華爾街開始尋找被打壓的資產。

Upholdings投資組合經理人坎特威爾(Robert Cantwell)表示：「今天市場出現的是持續的潛在復甦，一些持續的潛在樂觀數據並不像人們擔心的那麼糟糕。」「但其實這已在市場上發生將近一個月。」

消費性非必需品類股領漲史指，在特斯拉獲利推動下上漲超過2%。即使汽車毛利率下降，但特斯拉的業績強於預期，該股飆升9.78%。今年以來股價仍下跌23%。

與此同時，歐洲央行(ECB)意外升息後美元下跌，這是ECB 11年來首次升息，將基準利率提高了50個基點。

美元走軟可能會提振科技公司的股價，因為該領域的幾家大公司的大部分收入來自美國以外。

雖然有這些利多，某些投資人指出疲弱的經濟報告和更大的通膨壓力是市場尚未觸底的跡象。

Quant Insight分析主管羅伯茲(Huw Roberts)表示：「如果整體金融狀況在當前路徑上繼續收緊，那麼這意味著美股的宏觀合理價值將繼續呈下降趨勢。」

費城Fed製造業指數為-12.3，低於《道瓊》估計的1.6。

與此同時，初請失業金人數繼續呈上升趨勢，觸及2021年11月以來的最高水平。7月16日當周初請失業金人數攀升至25.1萬人，高於前周調整後的24.4萬人，為連續第3周上揚。

大約18%的史指成分股公司公布了第2季業績。FactSet數據顯示，在這些公司中，約71%業績超出預期。

AT&T在調降全年自由現金流財測後下跌7.62%。不過這家電信公司第2季業績仍超出預期。

而雖然財報獲利基本符合預期，美國航空在削減成長計畫後下跌7.43%。不過，該公司預計第3季將實現獲利。

聯合航空業績低於預期，下跌10.17%。

在宣布將增售10億元股票後，郵輪股嘉年華下跌11.18%。

Snap將在收盤後公布財報。

指數 特斯拉 投資

上一則

俄羅斯恢復北溪管線供氣 歐洲鬆了口氣

延伸閱讀

特斯拉車禍首判 責任歸屬駕駛占9成 特斯拉只需負1%

特斯拉車禍首判 責任歸屬駕駛占9成 特斯拉只需負1%
特斯拉財報 馬斯克說了什麼？7大重點一次看

特斯拉財報 馬斯克說了什麼？7大重點一次看
財經簡訊

財經簡訊
特斯拉第二季財報亮眼 上海廠年產將達75萬輛 全球第一

特斯拉第二季財報亮眼 上海廠年產將達75萬輛 全球第一

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16

超人氣

更多 >
世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲
前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席