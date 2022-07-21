高過預期 歐洲央行宣布各項利率升2碼 並將繼續加息

歐洲央行宣布各項利率加2碼，高於市場預期。（路透）

歐洲央行（ECB）21日決策會議提高多項利率各2碼，其中最重要的存款利從負0.5%提高到零，升幅高於預估的1碼，結束八年來的負利率政策，且之後還將繼續升息 ，以對抗通膨。

ECB也宣布新的購債計畫，以防止歐元區再度陷入「南北塊狀化」。ECB總裁拉加德稍後將在記者會上說明相關細節。歐元／美元21日盤中升值約1%。

由於歐元區6月通膨年升達8.6%，比5月的8.1%進一步上升，且是ECB目標的四倍多，因而ECB決策官員決定將升息幅度從原先計劃的1碼，擴大到2碼。

主要再融資操作（MRO）利率從零提高到0.5%，邊際貸款 便利（MLF）利率從0.25%提高到0.75%，升幅都比預估的1碼更高。

ECB在聲明中指出，「在後續的會議中，進一步實施利率正常化應屬適當。決策委員會未來的政策利率路徑將繼續取決於經濟數據，且將有助於在中期間達成2%通膨目標」。

ECB並宣布，通過「傳輸保護工具（TPI），以反制不合理、無秩序的市場動能，對整個歐元區貨幣政策的傳輸機制可能造成嚴重的威脅」，目的是防止個別國家的公債殖利率 升到與經濟基本面不相符合的水準。

「疫情緊急資產購買計畫（PEPP）」收回之本金將繼續投入市場，至少到2024年底為止；另外「資產購買計畫（APP）」收回之本金也將繼續投入市場，只有這項政策仍有其必要。