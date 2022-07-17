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美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

編譯季晶晶／綜合報導
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元目前的強勁走勢，使全球面臨陷入「厄運循環」（doom loop）的重大風險。

對於全球經濟成長的憂慮，正推動彭博美元指數升至史上最高水準，美元兌歐元和日圓等貨幣均觸及數十年來高點。鑑於大多數跨境貿易以美元計價，且美元走強歷來會廣泛衝擊世界經濟，這可能形成一個自我強化的反饋循環。

政策研究業者JST Advisors的創辦人兼Cheap Convexity部落格作者Jon Turek說，高通膨和大宗商品價格居高不下，目前正處於前所未見的美元「厄運循環」。美國聯準會可能持續下重手升息，在接下來的幾個月裡，愈來愈難看清楚有什麼能打破此一循環。

他說：「此次厄運循環真正嚇人的地方是，短期內看不到能發揮作用的斷路器。歐洲碰上問題，歐元承壓，推升了美元，使得製造業周期惡化，然後促使整個過程周而復始。」

美元以前也曾經有過大幅升值的時期，例如聯準會2016和2018年緊縮政策時，央行一停手，美元也就停止升息。但美國上周公布6月CPI較一年前飆升9.1%，聯準會沒多少迴旋餘地。

所以，關鍵在於美元走強能多大程度地降低聯準會未來幾個月擴大升息的可能性，也許給世界各地出口商和槓桿借款人提供一些緩解。

Turek表示，「很難看出這要怎麼停下來。要開始思考──尤其是聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議之後到年底──聯準會能否從升息切換到顧及全球經濟狀況？」

聯準會 升息 央行

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