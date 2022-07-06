IMF不排除全球經濟衰退可能性 將再度下修成長展望

喬治艾娃表示，金融條件的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化，強調控制激增的物價至關重要。（美聯社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，自4月以來，全球經濟前景「明顯變黯淡」，考慮到風險升高，不能排除明年全球經濟陷入衰退的可能性。

喬治艾娃接受路透專訪時說，IMF未來幾周將再度下修全球今年的經濟成長率預估值，將是今年來第三度調降，並表示經濟學家正在敲定最新的預估值。

IMF預估7月底發布2022和2023年全球經濟成長的最新預測。IMF 4月調降2022年全球經濟預估成長至3.6%，低於1月WEO更新報告預估的4.4%。

喬治艾娃說：「自我們4月更新預估數據以來，全球展望更加黯淡」，原因包括通膨全面擴散、央行 大幅升息的次數增加、中國大陸經濟成長趨緩，以及外界對俄羅斯 擴大制裁俄羅斯等。

她說：「我們正位於波濤洶湧的水域。」有記者問喬治艾娃是否可以排除全球經濟衰退的可能性，她答說：「風險已升高，所以不能排除這種可能性。」

喬治艾娃指出，最新的經濟數據顯示，包括中國大陸和俄羅斯在內的一些大型經濟體，經濟在第2季萎縮，強調2023年的風險甚至更高。她說：「2022年將會很艱難，但2023年也許會更艱難，因2023年經濟衰退風險更大。」

投資人日益擔心經濟衰退風險，美國公債殖利率 曲線6日告再度「倒掛」，2年期殖利率高於10年期殖利率。美債殖利率倒掛一般認為是經濟衰退迫在眉睫的可靠指標。

聯準會（Fed）主席鮑爾6月表示，央行並非要策劃一場經濟衰退，而是完全致力於壓低通膨，即使這麼做有拖累經濟步入衰退的可能性。

喬治艾娃表示，金融環境的緊縮時間拉長，將使全球經濟前景複雜化，她強調控制激增的物價至關重要。

她說，與兩年前相比，現在的全球展望更加分歧，包括美國在內的能源出口國的形勢更加有利，能源進口國則舉步維艱。喬治艾娃也說，考慮到恢復物價穩定的急迫性，經濟成長放緩可能是「必須付出的代價」。