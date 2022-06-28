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Nike下修全年毛利率估值 大中華地區銷售下滑20%

編譯洪啟原、記者魏鑫陽、宋健生／綜合報導
Nike上季大中華地區銷售下滑20%，不如市場預期。（路透）
Nike上季大中華地區銷售下滑20%，不如市場預期。（路透）

運動服飾大廠Nike上季全球銷售優於市場預期，但調降全年毛利率預估值，預料介於持平到下滑50個基點，並表示審慎看待中國市場展望。

Nike美股27日盤後公布，若以固定匯率計算，截至5月底的年度第4季全球銷售額降至122億美元，淨利下滑5%至14.4億美元或每股盈餘0.9美元，但都優於市場預期。

以地區而言，Nike在歐洲、中東及非洲市場的營收上季勁增20%，亞太及拉丁美洲地區營收也大增24%，但北美和中國市場的營收下滑，其中大中華地區銷售下滑20%，不如市場預期，主因北京當局祭出嚴格的防疫封鎖措施衝擊銷售，當地逾60%業務受影響。但Nike表示，中國仍是長期成長的市場，將持續投資這個地區。

Nike並表示，已克服數個月來的供應鏈壓力，工廠停工造成的生產問題，但不利國際貿易路線的物流阻塞，仍使上季末存貨金額激增23%；在途存貨增加，也抵銷了消費者需求。

Nike預估本年度營收將以低雙位數比率成長，但調降今年毛利率預估值為持平或下滑0.5個百分點。財測公布後，拖累Nike股價28日早盤跌約4%，今年來累計挫跌逾30%。

Nike財務長傅蘭德指出，該公司目前處於策略轉型階段，把重心轉向直接對消費者銷售產品，縮減透過Foot Locker等批發合作夥伴銷售的產品數量；他強調，轉型已開始獲得回報，Nike目前位於推動長期成長的極佳位置。

Nike在台灣的主要供應商寶成、豐泰等製鞋大廠則表示，他們關注的是Nike的營收，「只要品牌客戶營收持穩成長，就代表對製鞋廠的訂單不會減少」。

寶成強調，目前品牌客戶需求明確，訂單維持穩健，本季訂單已經滿單，各生產基地都在加班趕工。

業界對下一季審慎看待，主因美國升息、停滯性通膨等疑慮。

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