借殼上市熱潮退燒 SPAC公司股價慘跌5成

特殊目的收購公司（SPAC）交易熱潮退燒。（美聯社）

特殊目的收購公司（SPAC）曾是華爾街 最夯熱潮，如今卻成為最惹人厭的交易之一。

CNBC SPAC Post Deal指數 今年來已重挫近50%，比史坦普500指數今年來跌幅高出一倍，這項指數追蹤已完成合併並將標的公司上市的SPAC股票 。

市場對這些投機、處在初期成長階段但少有獲利的公司胃口盡失，此時正值聯準會積極升息且市場波動度升高。同時間，監管打擊也產生影響，銀行開始縮減在這領域的協助交易活動。

富國銀行高級全球另類投資策略師斯威特曼（James Sweetman）表示：「我們認為，SPAC 將必須持續演進才能克服挑戰。整體市場在2022動盪，以及不確定的市場環境導致公開市場虧損，也澆熄對SPAC的熱情。」

今年來在SPAC股票領域表現墊底的包括英國網路二手車新創公司Cazoo、礦業公司Core Scientific與自動駕駛公司Aurora Innovation，這些股票在2022年全都下跌超過80%。

SPAC是特殊目的收購公司，會在首次公開發行股票（IPO）中籌資，並利用籌得的現金與一家未上市公司合作，並且通常會在兩年內讓合併後的公司上市。

由於當前不利的市場環境，一些高知名度交易也因此喊停，包括門票交換平台SeatGeek與Billy Beane's RedBall Acquisition公司13億美元的交易。