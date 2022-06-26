這4大因素 將影響本周股市走勢

正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

儘管美國與歐洲股市上周五大幅回漲，但投資 專家認為，本周全球股市將受七大工業國集團（G7 ）高峰會結論、美國經濟成長數據等四大因素左右。

投資專家說，可能影響本周股市走向的因素包括：一、正在德國舉行的G7峰會。印度IFL Securities研究部副總裁Anuj Gupta表示，在俄羅斯攻打烏克蘭等地緣政治緊張升溫之際，投資人將密切關注這場G7峰會的結論，會否對俄國祭出更多制裁措施。

二、美國最新公布的經濟成長數據：美國將在本周三（29日）公布第1季國內生產毛額（GDP），這是市場觀察家和投資人本周需要保持警惕的重要影響因素。 若出爐的數據令人失望，將會強化美國經濟放緩的臆測，導致全球股市大跌。

股市專家預期，美國第1季GDP萎縮，下半年成長將放緩至幾乎為零，顯示經濟陷入困境的跡象。日本、英國、歐元區和美國最近發布的數據顯示，6月所有地區的工廠活動依舊低迷。

三、美元指數 。美元指數在本周的走勢，將決定外國機構投資人（FII）在新興市場的動向。印度IIFL Securities的Anuj Gupta說，美元指數上漲可能導致 FII大幅拋售，尤其是在新興市場。

四、石油輸出國家組織及其盟友（OPEC+）會議。OPEC+本周四（30日）將召開會議，市場專家說，OPEC+若宣布大幅增產都將有助於緩解油價和通膨，將有助於股市走高。但目前看來，OPEC及其成員國仍堅持其最初的計畫，亦即每天增產43.2萬桶石油，況且OPEC未曾有過出人意表的宣布。